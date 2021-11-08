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Son dakika... Bitcoin rekora koşuyor! Kripto paralarda neler oluyor?

#Bitcoin#Ethereum#Shiba Inu
Son dakika... Bitcoin rekora koşuyor Kripto paralarda neler oluyor
Burak TAŞÇI

Kripto para piyasaları güçlü seyrine devam ediyor. Bitcoin rekora yaklaşırken Ethereum yine rekor kırdı. Ripple da küçük adımlarla yükselişini sürdürüyor. Köpek coinlerinden Doge ve Shiba ise durgun seyrediyor.

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Kripto para piyasaları Ekim ayından bu yana güçlü yükseliş göstermeye başladı. Bitcoin ve Ethereum'da ralli oluşurken Shiba Inu kısa sürede büyük kazançlar sağladı.

Bitcoin uzun süren durgunluğunu 20 Ekim 2021'de rekor ile taçlandırdı ve 66 bin 973 dolara kadar yükseldi.

ELON MUSK MI ETKİLİYOR?

Kripto paralar hakkında sürekli yorumlarda bulunan dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk Twitter'dan ilginç bir anket yayımladı. Anketin konusu olarak, ABD'de vergi veremediğini çünkü maaşının bulunmadığını belirtti. Vergi verebilmek için Tesla'da bulunan hisselerinin yüzde 10'unun satılıp satılmaması yönünde anket açan Musk, anket sonucu ne çıkarsa onu yapacağını da taahhüt etti. Milyonlarca kişi ankette oy kullandı.

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Kripto para piyasasında yayılan bir diğer spekülasyon ise Musk'ın Tesla'da bulunan hisselerini satıp Bitcoin'e yatırım yapacak olması. Bu gelişme ışığında Bitcoin'in yükseldiğine dair söylentiler piyasalarda dolaşıyor. Tesla'nın hali hazırda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'i bulunuyor.

BITCOIN'DE REKORA AZ KALDI

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Kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz ay kırdığı rekoru egale etmek üzere. Bitcoin saat 06:51 itibarıyla yüzde 7 primle 65 bin 181 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin gün içinde en düşük 62 bin 671 dolar, en yükse 65 bin 551 dolar seviyesini gördü.

ETHEREUM REKOR KIRDI

Ethereum hızlı yükselişini devam ettiriyor. Rekorlar serisine bir yenisini daha ekleyen Ethereum yüzde 6'nın üzerinde primle seyrediyor. Saat 06:55 itibarıyla Ethereum 4723 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum 4737 dolar ile rekor tazelemiş oldu. Gün içinde en düşük 4540 dolar, en yüksek de 4737 dolar seviyesi görüldü.

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RIPPLE DA PRİMLİ SEYREDİYOR

Davalarla uğraşan Ripple ise eski günlerine dönmeye başladı. Küçük adımlarla yükseliş hareketini başlatan Ripple saat 06:55 itibarıyla 1.25 dolardan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 1.20 dolar, en yüksek de 1.27 dolar seviyesini gördü.

DOGE VE SHIBA'DA DURUM SAKİN

Şaka amacıyla piyasaya sürülen sonrasında yatırım aracına dönüşen Dogecoin ve Shiba Inu sakin seyrediyor. Son zamanlarda Dogecoin beklentileri boşa çıkarmaya başladı. Dogecoin yüzde 2'ye yakın primle saat 06:55 itibarıyla 0.26 dolar seviyesinde bulunuyor.

Shiba Inu ise yüzde 5'e yakın kayıpla 0.00005458 dolardan alıcı buluyor.

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