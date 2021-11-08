Ciddi yükselişler gelebilir! Borsa İstanbul'da 'Merkez' etkisi

Haberin Devamı

Borsa İstanbul (BIST) geçtiğimiz cuma günü, 1583 puanlık kapanış ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, yeni haftanın ilk işlem gününde gün içi tarihi rekor seviyesini yeniledi. Borsa İstanbul 100 endeksi güne, yüzde 0,37 yükselişle 1589,43 puandan başlarken, sonrasında rekor üzerine rekor kırmayı sürdürdü. BIST 100 endeksi, güç içi tüm zamanların zirve seviyesini 1599,94 puana taşırken, saat 13.11 itibarıyla yüzde 0.98 oranında yükselişle 1598 puan seviyesinde işlem görüyor. Bankacılık endeksi ise, gün içerisinde en yüksek 1475 puanı görürken, şu dakikalarda yüzde 0,51 oranında yükselişle 1471 puan seviyesinde hareket ediyor.

21 Ekim tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştirdiği faiz indirimi sonrası, banka hisse senetlerinde yaşanan yükselişin öncülüğünde Borsa İstanbul’da yükseliş hareketi başladı. Piyasanın uzmanları tarafından bunun sebebi olarak, TCMB'nin önden yüklemeli şekilde yapılan faiz indiriminin, piyasalar tarafından faiz indirimlerim sürecinin sonuna gelindiği şeklinde algılanması ve piyasaların bu belirsizlikleri fiyatlara yansıtması olarak gösteriliyor.

Ayrıca yapılan faiz indirimi, Bankacılık sektöründe faiz marjını artıracağı için dördüncü çeyrek bilançolarına yönelik olumlu bir algının oluşması da, endeksi yükselten önemli sebepler arasında gösterilebilir. Bunun yanında, küresel piyasalarda borsaların geçtiğimiz hafta yatırımcı risk iştahının yükselmesiyle beraber rekorlar kırılması da, Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişi desteklendi.

Haberin Devamı

Uzmanlar, BIST 100 endeksinde 1600 puanın psikolojik seviye olduğunu ve endesin bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanabileceğini belirtirken; yatırımcıları olası kar satışlarına karşı da uyardı. Uzmanlar ayrıca, BIST’in rekor üzerine rekor kırdığı bu günlerde yatırımcıların hisse senedi seçerken daha dikkatli olmaları gerektiği ve endekse göre geride kalmış hisselerin avantaj sağlayabileceği görüşünde bulunuyor.

Haberin Devamı

YABANCILAR BORSADA 3 AYDIR ALIŞ POZİSYONUNDA

Yabancı yatırımcılar, ekim ayında 45 milyon dolarlık net alış yaparken, geçtiğimiz 3 ayda da net 192 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Yabancılar böylelikle, Pay Piyasası’nda 2017 yılından beri ilk defa 3 ay üst üste net alım yapmış oldu. Yabancı yatırımcıların ekim ayında en çok tercih ettiği hisse ise 163,4 milyon dolarla Tüpraş hissesi oldu.

Gözden Kaçmasın Trabzonspor, borsada da rakiplerine fark arttı Haberi görüntüle

Yabancı yatırımcıların yılbaşından bu yana yaptıkları işlemlere bakıldığında ise, 1 milyar 305 milyon dolarlık net satış yaptıkları görülüyor.

Haberin Devamı

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Tuncay Turşucu - Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu





Borsa endeksinde tüm zamanların rekoru kırılıyor. Hisse senetleri piyasalarındaki yükselişe baktığımızda 21 Ekim tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 200 baz puan faiz indiriminin ardından özellikle banka hisseleri başta olmak üzere hareketin başladığını söylemek mümkün. Bunu birden fazla nedene dayandırmak mümkün. Ancak en önemlilerinden birisi, önden yüklemeli ve beklentilerin çok ötesinde yapılan faiz indiriminin piyasalar tarafından artık faiz indirimi sürecinin sonuna gelindiği şeklinde algılanması ve piyasaların bu belirsizlikleri fiyatlara yeteri kadar dahil etmiş olması olarak söyleyebilirim.

Haberin Devamı

Başka deyişle, 18 Kasım tarihinde TCMB’den 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisi zaten sürpriz olmayacağı gibi artık daha fazla aksiyon beklenmiyor olması. Bu durum, piyasalarda faiz belirsizliğini ortadan kaldırmış durumda. Bir diğer neden ise TL’de yaşanan zayıflamanın dolar bazında fiyatlarda ciddi düşüşe neden olması ve Borsa İstanbul’un çok ucuz konuma gelmiş olması. Ayrıca faiz indirimi Banka sektöründe net faiz marjını artıracağı için son çeyrek bilançolara yönelik olumlu algıların oluşması. Buna banka hisselerinin özsermayelerinin 4’de 1’ne gerilemiş olmasının verdiği ucuzluk hissi de eklenince banka hisseleri öncülüğünde bir yükseliş görünüyor.

Haberin Devamı

ŞİRKETLERDE ÇOK CİDDİ KAR RAKAMLARI GÖREBİLİRİZ

Bana göre; bir diğer faktör ise hem kur hem enflasyon etkisiyle 2022 yılında şirket cirolarında beklenen ciddi yükselişler. Maliyet yönetimini iyi yapan şirketlerde çok ciddi kar rakamları görebiliriz. Bu durumda sanayi şirketlerinde pozitif etki yapacak.

Son olarak enflasyondaki bozulma, insanlarda TL’de kalmanın anlamı olmadığını gösteriyor ve insanlar tasarruflarını riskli varlıklarda değerlendirme yoluna gidiyor. Bu bir enflasyon psikolojisi.

Gözden Kaçmasın Altın fiyatlarında rekora kuruş kaldı Haberi görüntüle

Bu faktörler Borsa endeksindeki rallinin zeminini hazırlıyor. Elbette bu yükseliş nominal bazda. Enflasyon ve dolar bazında kimi hisseler iyi getiri sağlayacaklar, kimisi ise geride kalacak. Ancak günün sonunda Borsa endeksinde yeni yükselişler görmeye devam edeceğiz.

GÜÇLÜ YÜKSELİŞLER BEKLENEBİLİR

Teknik olarak; 1580 seviyesi kritik bir eşik seviyesiydi. Ocak-mart arasında tam üç kez denedik, ancak başarılı olamamıştık. Şuan bu seviyenin üzerindeyiz. Bu teknik anlamda çok önemli bir durum, çünkü defalarca geçilmeyen bir çizginin geçilmesi sonrasında ciddi yükseliş süreci beklenir. Teknik olarak, orta vadede 1700-1800 gibi seviyeleri bile görebiliriz. Çünkü, piyasalarda TL için olabilecek her türlü olumsuzluk oldu sayılabilir. Tabi bunun faturası yüksek enflasyon, geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı olarak yansıyor. Hissedeki yükselişler bu açığı kapatmaya çalışacak.

Yurt dışından Fed kaynaklı ya da başka bir nedenden dolayı sert düşüşler olmadığı ve içeride olağanüstü beklenmedik gelişmeler olmadığı sürece Borsa için olumluyum.

1600 PUAN ENDEKSİN ZORLANABİLECEĞİ BİR SEVİYE

Volkan Dükkancık - Işık Menkul Stratejisti





Ekim ayının ortalarından doğru üçüncü çeyrek bilanço beklentileriyle, hisse bazlı hareketler eşliğinde 1370 puan seviyelerinden başlayan yükseliş trendine; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 200 baz puanlık faiz indirimi sonrası bankalar da katılırken, güçlü momentum endeksi TL bazında tarihi zirvelerine taşımış durumda.

Merkez Bankasının söylem değişikliğine giderek kurdan çok rahatsız olmadığını ve artık cari açığı kapatmak suretiyle enflasyonda düşüşünü sağlamak üzere yeni bir yol haritası açıklanması piyasalarda henüz tam destek ve karşılık bulmadı. Ancak faiz indirimiyle birlikte mevduat faizleri hızla aşağı gelirken, kredi faizlerinin aynı hızda düşmemesi sonucu bankaların lehine gelişen mevduat-kredi faiz farkı, oldukça düşük çarpan oranları ve güçlü bilanço beklentileri bu yükselişe bankaların da eşlik etmesini sağlarken yeni zirveleri beraberinde getirmiş oldu. Bu süreçte küresel çapta borsaların da görece güçlü görüntüsü bu hareketi destekledi.

Kısa vadeden orta vadeye yayılan güçlü görünüm sürse de 1590-1600 seviyesi kısa vadede psikolojik anlamda endeksin zorlanabileceği seviye olabilir. Kısa vadede bu seviyeyi yakından takip ediyor olacağız. Bilanço beklentilerinin de kısa vadede geride kalmış olması, orta vadeli trendin devamı açısından sağlıklı gördüğümüz kar satışlarını öne çıkarabilir. Olası kar satışlarında takip edeceğimiz bölge ise 1545-1560 aralığı olacak. Söz konusu seviyenin güçlenmesi ikincil trendin endeksi yeni zirve seviyelerini test etmesine destek olacaktır. Bu süreçte yatırımcıların hisse bazında seçici olmalarını ve endekse görece geride kalmış hisselere yönelmelerini tavsiye ederiz.