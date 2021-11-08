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En büyük satın almalardan... Teklif kabul edildi! Hisseleri bir anda arttı

#Sydney Airport#IFM Investors#Satın Alma
En büyük satın almalardan... Teklif kabul edildi Hisseleri bir anda arttı

Sydney Airport Holdings, bir altyapı yatırımcısı grubun 17,5 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini bildirdi. Tamamlanırsa, anlaşma Avustralya'nın şimdiye kadarki en büyük satın almalarından biri olacak.

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Sydney Airport Holdings, bir altyapı yatırımcısı grubun 17,5 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini bildirdi. Anlaşma, Sydney Aviation Alliance'ın (SAA) havaalanı sahibinin önceki teklifini reddetmesine yanıt olarak teklifini artırmasının ardından geldi. 

Tamamlanırsa, anlaşma Avustralya'nın şimdiye kadarki en büyük satın almalarından biri olacak. Sürecin tamamlanmasının aylar süreceği öngörülüyor. 

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Şirket tarafından yapılan açıklamada, Avustralyalı yatırımcılar IFM Investors, QSuper, AustralianSuper ve ABD merkezli Global Infrastructure Partners’tan oluşan Sydney Aviation Alliance’ın satın alma teklifine olumlu cevap verildiği kaydedildi.

En büyük satın almalardan... Teklif kabul edildi Hisseleri bir anda arttı

SEYAHATLER YENİDEN BAŞLADI

Avustralya'nın en büyük havalimanı işletmecisi için yapılan anlaşmanın duyurusu, ülkenin sınırlarını uluslararası seyahate yeniden açmasından kısa bir süre sonra geldi.

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 Kasım ayının başından itibaren, tam aşılı denizaşırı ziyaretçilerin bir buçuk yıldan fazla bir süredir ilk kez karantinaya ihtiyaç duymadan Avustralya'nın en büyük iki eyaletine girmelerine izin verildi. Milyonlarca Avustralyalı da artık yurt dışına özgürce seyahat edebiliyor.

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En büyük satın almalardan... Teklif kabul edildi Hisseleri bir anda arttı

HİSSELERİ HABERLE BİRLİKTE ARTTI 

SAA, Avustralya firmaları IFM Investors, QSuper ve AustralianSuper ve ABD merkezli Global Infrastructure Partners'dan oluşur.

Sydney Airport yönetim kurulu, 2022'nin ilk çeyreğinde anlaşmayla ilgili toplantılar yapmayı planladığını söyledi.

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Şirket hisseleri Pazartesi günü Sydney Menkul Kıymetler Borsası ticaretinde yüzde 2.8 arttı.

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#Sydney Airport#IFM Investors#Satın Alma

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