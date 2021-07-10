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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.07.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Bakan Elvan, Alman mevkidaşı ile görüştü

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Bakan Elvan, Alman mevkidaşı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

G20 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde, Venedik kentinde yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Elvan, toplantı kapsamında ikili temaslarını sürdürdü.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda; iklim değişikliği ile mücadele, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusundaki görüşlerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Elvan, dün de ABD, Fransa, Güney Kore, Arjantin ve Meksikalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapmıştı.

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