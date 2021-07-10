Ayder Yaylası Kurban Bayramı tatiline hazır

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda, yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanırken bölgedeki işletmeler bayramda tam kapasite ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.



Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçilerine açılan Ayder Yaylası, misafirlerinin gelmesiyle eski hareketli günlerine dönüyor.

Hafta sonunu değerlendirmek, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve aynı zamanda tatillerini geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Ayder Yaylası, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.



Yerli ziyaretçilerin yanı sıra özellikle Arap turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ayder, şelaleleri, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla dikkati çekerken rezervasyonları artan işletmeler bayram tatilinde yüzde yüz kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.







"MİSAFİRLERİMİZİ YAYLAMIZA BEKLİYORUZ"



Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, AA muhabirine, Ayder Yaylası'nın eski günlerine dönmeye başladığını söyledi.

Yaylada yoğunluk yaşandığını ifade eden Sarı, "Otellerde doluluk oranı yüzde 70'lerin üzerinde olmaya başladı. Kurban Bayramı'nda yüzde yüze ulaşacağını biliyoruz. Talepler güzel. Tulumlar çalınmaya ve horonlar oynanmaya başlandı. Misafirlerimizi güzel doğamız olan yaylamıza bekliyoruz." dedi.



İşletmelerin turizme hazır olduğunu belirten Sarı, "Yabancı turistler daha yeni yeni gelmeye başladı. Havayolları şirketlerinin de açılmasıyla daha çok yoğunluk başlayacak. Şu anda dış pazar gelmeye başladı. Yaklaşık bir 10 gün sonra daha artacaktır diye düşünüyoruz. Yabancı ziyaretçiler konusunda güzel gelişmeler var." diye konuştu.



Turizm işletmecisi Ahad Mücahit de geçen dönemde salgından dolayı turizmde ciddi bir zayıflama olduğunu belirtti.



Artık insanların açık havaları özlediğini dile getiren Mücahit, şunları kaydetti:



"Özellikle Arap turistler buraya hasretle bakıyorlar. Buraya gelmek için ellerinden gelen tüm çabaları gösteriyorlar. Halen daha bazı ülkelerde yasaklar var ve kapalı olması turizmi çok ciddi zayıflatıyor. Bu demek değil ki buralar tanıtılmasın. Yerli ve Avrupalı turistlerimiz var. Önemli olan buraları çok ciddi pazarlarla buluşturmak ve onların üzerine gitmek. Katar, Kuveyt, Almanya ve Rusya için reklam hazırlıyoruz. Buraları elbette biliyorlar ama yeni bir versiyonla burayı tanıttığımız zaman çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ayder'i turizme kazandırmak doğru biz söz olmaz. Ayder, zaten bir turizm bölgesi. Mükemmel bir nokta. Halen daha doğallığını koruyan en güzel noktalardan birisi. Gelin burayı görün ve tanıyın diyoruz. Oksijeniyle, ormanıyla, bitki örtüsüyle her şeyiyle Ayder. Yeter ki Ayder yaylasına gelsinler."



Doluluk oranlarının yüksek olduğunu söyleyen Mücahit, "Turizmin açılmasıyla çok farklı bir kalabalık görüyoruz. Bayramda daha çok bir yoğunluk olacağını tahmin ediyoruz. Hatta ağustos ayında doluluk oranlarımız çok ciddi seviyede." diye konuştu.



Turizm işletmecisi Salim Kabaoğlu ise bölgede yavaş yavaş hareketlilik yaşandığını dile getirdi.







TATİLCİLERİN "ZİPLİNE" KEYFİ



Yaylaya gelen tatilciler, çelik halatlarla bağlanarak dağdan aşağı inilen "zipline" ile adrenalin dolu dakikalar yaşıyor.

Zipline sistemini kuran işletmeler, 75 metre yükseklikte, 160 metre uzunluktaki alanda müşterilerine doğal güzellikleri yukarıdan görme imkanı sunuyor. Emniyet kemeriyle bağlandıktan sonra çelik halat yardımıyla vadinin karşı yakasına geçen ziyaretçiler, daha sonra aynı yolu izleyerek başladığı yere dönüyor.

Zipline yapan 65 yaşındaki Emine Tunçer, aktivitenin çok eğlenceli olduğunu belirterek "Ben bunu yapmayı çok istiyordum. Karadeniz çok güzel. Ayder ise bir başka güzel." dedi.



Muğla Fethiye'den gelen Ayşe Yurtseven ise Karadeniz'in her şeyinin güzel olduğunu ve memnun kaldıklarını ifade etti.

Bursa'dan gelen Betül Şan ise ilk defa zipline yaptığını belirterek, "Çok güzel ve eğlenceliydi. Biraz korktum. Karadeniz'i çok seviyorum." diye konuştu.

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