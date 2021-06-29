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Ekonomi
Haber Giriş: 29.06.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Avrupa 1 Temmuz'da başlıyor... Korkutan uyarı: Kaos yaratacak!

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Avrupa 1 Temmuz'da başlıyor... Korkutan uyarı: Kaos yaratacak!

Avrupa havayolları dijital COVID-19 aşı kartının seyahat kaosuna neden olacağı konusunda uyardı. Dijital aşı sertifikasının 1 Temmuz'da başlaması planlanıyor.

Avrupa hava endüstrisi, Avrupa Birliği'ni dijital COVID-19 aşı sertifikasıyla ilgili uyardı.  Avrupa'nın en büyük havayollarını ve havalimanlarını temsil eden gruplar, ülkeler sertifikanın dağıtımını daha iyi koordine etmedikçe yolcular için uzun kuyruklar olacağına dair yeni endişelerini dile getirdiler.

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AB liderlerine yönelik uyarı mektubu, havalimanları grubu ACI Europe ile havayolları temsilci kuruluşları A4E, IATA ve ERA tarafından imzalandı. Ortak bir bildiride, "Sertifika doğrulaması, AB yolcuları için sorunsuz yaz seyahatini baltalayacak" dendi. 

Önümüzdeki haftalarda yolcu trafiği arttıkça Avrupa Havalimanlarında kaos riski olacak. Uyarı mektubunda "Havayollarına sağlanan mükerrer kontroller ve doğrulama araçlarının eksikliği, ele alınmadığı takdirde gereksiz havaalanı kuyruklarına ve daha uzun işlem sürelerine neden olacaktır" dendi. 

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PERŞEMBE GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AB'nin dijital COVID-19 seyahat sistemi, vatandaşların sınırları daha kolay geçmesini sağlamak amacıyla perşembe günü yürürlüğe girecek. 

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Sertifikalar, bir kişinin COVID-19'a karşı aşılandığını, negatif bir test sonucu aldığını veya virüsten kurtulduğunu kanıtlayacak. AB üyesi olmayan İzlanda da dahil olmak üzere en az on altı ülke sistemi kullanmaya başladı bile.

Avrupa ülkelerinin dijital sertifikayla ilgili toplantısı öncesinde, Avrupa Komisyonu üye ülkelere yönelik bazı endişeleri belirten bir kılavuz yayınladı.

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