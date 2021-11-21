ATO Başkanı Baran'dan üretici firmalara çağrı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Salgının yeni adı: Gözlük Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozulduSalgının yeni adı: Gözlük! Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozuldu?#Miyopi
Derbiye satler kala belli oldu Pereiradan dizilişte ters köşe, Terimden forvet kararı...Derbiye satler kala belli oldu! Pereira'dan dizilişte ters köşe, Terim'den forvet kararı...#Galatasaray
Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu aşka geldiKarısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu 'aşka' geldi#Ragıp Canan
Libyadaki Türkler serbest... MİT ve Katar istihbaratından ortak kurtarma operasyonuLibya'daki Türkler serbest... MİT ve Katar istihbaratından ortak kurtarma operasyonu#MİT
Putin haklı çıktı... ABDyi ayağa kaldıran itirafPutin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf #Putin
Her şey 2017de başlamış... Korona belgeleri sızdıHer şey 2017'de başlamış... Korona belgeleri sızdı!#Koronavirüs
İzmirde iğrenç olay... Kızını istismar etti Mide bulandıran ses kaydı ortaya çıktıİzmir'de iğrenç olay... Kızını istismar etti! Mide bulandıran ses kaydı ortaya çıktı#İzmir
Merakla beklenen projede sona gelindi 25 dakika tasarruf sağlanacakMerakla beklenen projede sona gelindi! 25 dakika tasarruf sağlanacak#Eğribel Geçidi
Bitcoin resmi para birimi olmuştu Çılgın planı duyurduBitcoin resmi para birimi olmuştu! Çılgın planı duyurdu#Bitcoin (BTC)
ABDyi sarsan skandal... İş insanı 5 bin kanlık harem kurmuşABD'yi sarsan skandal... İş insanı 5 bin kanlık harem kurmuş! #Michael Goguen
Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlıkMerkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık#Durmuş Yılmaz
Son mesajında yazdıkları şoke etti Dünya bir ağızdan soruyor: Peng neredeSon mesajında yazdıkları şoke etti! Dünya bir ağızdan soruyor: Peng nerede?#Peng Shuai
Doktorlardan açıklama geldi: İşte Kadir İnanırın son durumuDoktorlardan açıklama geldi: İşte Kadir İnanır'ın son durumu!#Kadir İnanır
Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz? Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...#Uyku Sağlığı
Didem hiç takılmasın söylenenlere'Didem hiç takılmasın söylenenlere'#Didem Kınalı
HABERLEREkonomi Haberleri

ATO Başkanı Baran'dan üretici firmalara çağrı

#Ankara Ticaret Odası (ATO)#Gürsel Baran#Ekonomianasayfa
ATO Başkanı Barandan üretici firmalara çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönemde maliyet artışlarını gerekçe gösteren bazı üretici firmaların imzalanmış sözleşmelere riayet etmediğini belirterek, "Verilmiş sözleri yerine getirmeyerek satış yapanlar, toptancıları ve dağıtıcıları zor durumda bırakıyor ve piyasa ekonomisinin işleyişini sekteye uğratıyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, üretici firmalara satış sözleşmelerine riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Tedarik zincirlerinin bozulması, ham madde temininde yaşanan sıkıntılar ve ham madde fiyatlarının yükselmesi nedeniyle tüm dünyada üretim maliyetlerinin yükseldiğini hatırlatan Baran, enerji fiyatlarındaki yükselme ve kurdaki dalgalanmaların da maliyet artışlarına sebep olduğunu bildirdi.

Gözden Kaçmasın

1 milyon 190 bin kişiden SGK’ya yapılandırma başvurusu1 milyon 190 bin kişiden SGK’ya yapılandırma başvurusuHaberi görüntüle

"BAZI ÜRETİCİ FİRMALAR İMZALANMIŞ SÖZLEŞMELERE RİAYET ETMİYOR"

Baran, maliyet artışlarının fiyatlara yansıdığına ve bunun normal olduğuna işaret ederek, "Salgın süreciyle birlikte dünya tedarik zincirinde bozulmayla başlayan süreç enerji ve ham madde fiyatlarında yükselişe, bu yükseliş üretim maliyetlerinde artışa ve satış fiyatlarına yansıdı. Bunda sorun yok ancak son dönemde maliyet artışlarını gerekçe gösteren bazı üretici firmalar imzalanmış sözleşmelere riayet etmiyor. Verilmiş sözleri yerine getirmeyerek satış yapanlar, toptancıları ve dağıtıcıları zor durumda bırakıyor ve piyasa ekonomisinin işleyişini sekteye uğratıyor. Üreticiyle toptancı arasındaki alım satımlarda, maliyet artışları gerekçe gösterilerek sözleşme fiyatlarına sadık kalınmamaya, sözler tutulmamaya ve verilen siparişler yerine getirilmemeye başlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, toptancıların, ürünleri sipariş ettiği fiyattan alıp alamayacağı konusunda tedirginlik yaşadığını ve önünü görmekte zorlandığını vurguladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

ABDli dev perakende zincirinden flaş karar 900 mağazasını kapatıyorABD'li dev perakende zincirinden flaş karar! 900 mağazasını kapatıyorHaberi görüntüle

"TİCARİ HAYAT ÜRETİCİDEN PERAKENDECİYE KADAR BİR BÜTÜN"

Tedarik zincirinin üreticiden toptancı, dağıtıcı, perakendeci ve tüketiciye kadar sürecin tamamını kapsadığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Üretici firmalardan alınan fiyatlarla iş bağlantıları gerçekleştiren ve büyük projelerle sözleşme imzalayan bayiler, iptal edilmek istenen sözleşmeler nedeniyle zor duruma düşüyor, maddi kayıpların yanı sıra güvenilirliğini de kaybetme tehlikesi yaşıyor. Üyelerimiz, sözleşme şartlarını yerine getirememekten dolayı yasal yaptırım riskiyle de karşı karşıya kalabiliyor. Ticari hayat üreticiden perakendeciye kadar bir bütün. Bu noktada üretici firmalardan beklenti, birlikte çalıştıkları satış kanallarının sesine kulak vermeleri ve onları zor durumda bırakmamalarıdır."

Baran, tüm dünyanın yaşadığı fiyat artışı sürecinin Türkiye'deki yansımalarının birlik ve beraberlik içinde aşılabileceğinin de altını çizdi.

Gözden Kaçmasın

Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Memurlar için 1000 lira ek zam talebiMemurlar için 1000 lira ek zam talebiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Otomotiv şirketleri 9 ayda kârlarını yaklaşık 2 katına çıkardıOtomotiv şirketleri 9 ayda kârlarını yaklaşık 2 katına çıkardıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara Ticaret Odası (ATO)#Gürsel Baran#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Çip krizi 2. ele yaradı

Çip krizi 2. ele yaradı

#Çip Krizi
Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

#Murat Yıldırım
Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu aşka geldi

Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu 'aşka' geldi

#Ragıp Canan