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Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

#Altın Fiyatları#Gram Altın#Ons Altın
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı

Ons altın fiyatları dalgalı bir seyrin geride kaldığı haftayı kayıpla tamamladı. Gram altın ise yükselişini sürdürerek yatırımcısını sevindirdi. Kripto paralarda sert düşüşlerin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Düşüşün en önemli sebebi ise ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylaması oldu. İşte detaylar...

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Ons altın fiyatları geride kalan haftada oldukça dalgalı bir seyir izledi. Pazartesi günü 1.856 dolar ile 1870 dolar arasında dalgalanan ons altın günü 1.863 dolardan tamamladı.

Salı günü sert düşüşe geçen ons altın 1.849 dolar ile haftanın gün içi en yüksek seviyesi olan 1.877 dolar arasında dalgalandıktan sonra 1.850 dolar seviyesinden kapandı.

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KAPANIŞ ZİRVESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Ons altın haftalık olarak en yüksek kapanışını ise çarşamba günü yaptı. Gün içerisinde 1.849 dolar ile 1868 dolar arasında dalgalanan ons altın günü 1.868 dolardan kapattı.

Ons altın fiyatları perşembe günü itibarıyla ise düşüşe geçti. Gün içerisinde 1855 dolar ile 1870 dolar arasında dalgalanan ons altın kapanışta 1.860 dolar seviyesini aldı.

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HAFTANIN EN DÜŞÜK KAPANIŞI CUMA GÜNÜ

Ons altın haftanın en düşük seviyelerini ise cuma günü gördü. 1843 dolara kadar çekilen ons altın gün içinde en yüksek 1865 dolara kadar tırmandıktan sonra 1.847 dolardan kapandı ve.

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Böylece ons altın pazartesiden cumaya yüzde 0.85 düşüş gösterirken uzmanlar 1.850 dolar altında önemli destek noktasının 1.832 dolar olduğunu belirtiyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Gram altın ise döviz kurunda yaşanan harekete bağlı olarak bu haftayı yükselişle kapattı. Pazartesi günü 593 TL ile 604 TL arasında gidip gelen gram altın haftanın ilk gününü 602 TL seviyesinde tamamladı.

Salı günü ise 629 TL'ye kadar yükselen gram altın kapanışta 612 TL seviyesine geriledi.

Çarşamba gün içi işlemlerde en düşük 612, en yüksek ise 641 TL olan gram altın, günü 636 TL'den tamamladı.

Gram altın yükselişini perşembe günü de devam ettirdi. Gün içinde 625 TL ile 675 TL arasında dalgalanan ons altın kapanışta 657 TL seviyesine geldi.

Gram altın haftalık zirvesine ise cuma günü ulaştı. Gün içinde en düşük 647 TL seviyesine inen gram altın, en yüksek ise aynı zamanda haftalık zirvesi de olan 679 TL'ye kadar çıktı.

Kapanışta bir miktar geri çekilen gram altın haftayı 667 TL'den tamamladı. Gram altın böylece haftayı yüzde 10.7 yükselişle tamamladı.

 

KRİPTO PARALAR DEĞER KAYBETTİ

Kripto paralar ise haftayı düşüşle tamamladı. Bitcoin fiyatlarındaki sert düşüşün en önemli sebebi, ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylaması oldu. Kripto para sektöründe uzun süredir önemli bir tartışma konusu olan paketin içerisinde, kripto para vergi raporlama şartı da yer alıyor.

BITCOIN

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Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kazansa da son bir haftada yaşadığı kayıp yüzde 9 oldu. Bitcoin'in güncel fiyatı ise 59 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum'da yaşanan kayıplar daha sınırlı kaldı. Kripto para son 24 saatte yüzde 2 seviyesinde değer kazandı. Son bir haftalık düşüşün yüzde 5.8 seviyesinde olduğu Ethereum, 4 bin 300 doların üzerinde bulunuyor.

BINANCE COIN

Üçüncü sırada gelen Binance Coin son 24 saatte yüzde 2.2 oranında değer kazanarak 595 dolar seviyesine çıktı. Binance Coin'de son bir haftalık kayıp ise yüzde 8 seviyesinde.

SOLANA

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Önde gelen kripto paralar arasında haftalık olarak en yüksek kayıp Solana'da yaşandı. Solana son bir haftada yüzde 9.9 değer kaybetti. Son 24 saatte ise yüzde 0.6 oranında değer kaybeden Solana 213 dolar bandında seyrediyor.

RIPPLE

Bir diğer önemli kripto para birimi olan Ripple da, Solana'ya benzer bir durumda. Kripto para son yedi günde yüzde 9.1 oranında değer kaybetti. Son 24 saatte ise değer kaybı yüzde 0.30 olan Ripple 1.08 dolar seviyesinde bulunuyor.

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