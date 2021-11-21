ABD'li dev perakende zincirinden flaş karar! 900 mağazasını kapatıyor

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ABD'deki en büyük eczane zincirlerinden biri olan CVS, önümüzdeki üç yıl içinde 900 mağazayı kapatmayı planlıyor. Bu, satış noktalarının neredeyse onda birini temsil ediyor.

ABD'nin en büyük perakende zincirlerinden CVS'nin tüketim malları ve atıştırmalık yiyecekler satan geri kalan mağazaları, daha fazla kişisel sağlık hizmeti sunmak için güçlendirilecek.

ÖNCÜ ROL OYNADI

Pandemi boyunca Amerikalıların test ve aşılara ulaşmasında CVS ve diğer eczane zincirleriyle birlikte, özellikle Covid-19 sürecinde yayılmasında öncü rol oynadı.

ABD genelinde 9.900'den fazla yerde faaliyet gösteren CVS Health Corp, 2018'de sağlık sigortası şirketi Aetna'yı satın aldığından beri sunduğu sağlık hizmetleri genişletmeyi planladığını söyledi.

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2022 BAHARINDA BAŞLAYACAK

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Dev perakendeci, 2022 baharında mağazalarını kapatmaya başlayacağını ve üç yıl boyunca yılda 300 şubeyi kapatacağını, ancak henüz hangi mağazaların kapanacağını belirlemediğini söyledi.

CVS, kalan tesislerinde günlük sağlık sorunlarının yanı sıra kronik bakım için tedaviler sunan sağlık merkezlerini genişletmeyi planlıyor. Şirket aynı zamanda uzun vadeli stratejinin, fiziksel perakende işini küçültürken bakım dağıtımını genişletmek olduğunu söyledi.