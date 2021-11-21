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1 milyon 190 bin kişiden SGK’ya yapılandırma başvurusu

#Borç Yapılandırma#SGK #30 Kasım
1 milyon 190 bin kişiden SGK’ya yapılandırma başvurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 7326 sayılı kanun kapsamında 1 milyon 190 bin kişinin toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım 2021’e kadar yapılabilecek.

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SGK’dan yapılan açıklamaya göre; vergi ve bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren ve 9 Haziran 2021’de yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu’na başvurular, 30 Eylül itibarıyla sona erdi.

Kanun kapsamında Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (Bağ- Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar yapılandırıldı.

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36 AYDA BORÇLARI ÖDEME İMKANI

Yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi. Taksitle ödemeyi tercih edenler, 2’şer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ödeyebilecek.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyen vatandaş ve kurumların yaptığı başvurular sonucunda önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık borç için yapılandırma başvurusunda bulundu. Borçluların peşin ödemenin sağladığı avantajlardan yararlanmasıyla 1 milyar 620 milyon liralık tahsilat yapıldı.

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İLK TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 30 KASIM

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım 2021’e kadar yapılabilecek. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021’de sona eriyor. Yapılandırmanın avantajlarının kaybedilmemesi ve bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

İlk iki taksitini süresinde ve tam olarak ödeyip, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitini ödeyemeyen veya eksik ödeyenlerin de yapılandırması bozuluyor. Taksitin yüzde 10’unu geçmemek şartıyla 10 TL’ye kadar yapılan eksik ödemelerde ise yapılandırma bozulmuyor. Yapılandırması bozulan borçlular, ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabiliyor.

Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet’ten yapılabildiği gibi SGK’nın anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM’leri, internet veya mobil bankacılığından da yapılabiliyor.

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#Borç Yapılandırma#SGK#30 Kasım

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