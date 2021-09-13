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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Aselsan'dan yeni iş ilişkisi

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Aselsan'dan yeni iş ilişkisi

ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında Akıllı Şehir Projeleri kapsamında 379,1 milyon liralık sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile yurt içi bir müşteri arasında Akıllı Şehir Projeleri kapsamında, toplam bedeli 379 milyon 74 bin 326 lira olan bir sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2022 yılında gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, yeni ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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