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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Petrol devi satışa hazırlanıyor

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Petrol devi satışa hazırlanıyor

Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco, petrol boru hatlarındaki hissesinin yüzde 49'unun satışı için görüşmeler yapıyor.

Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'nun, sahip olduğu petrol boru hatlarının yüzde 49 hissesini ABD'li, Çinli ve yerel yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 10-15 milyar dolardan bir fiyata satmak için görüştüğü belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu satışa ilişkin anlaşmanın bu hafta içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

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Söz konusu haberde, sahip olduğu petrol boru hatlarındaki hisselerin çoğunluğunu elinde tutarak varlıkların operasyonel kontrolünü de garanti altına alan Saudi Aramco'nun, yüzde 49'luk hissenin satışı için ABD satınalma devi Apollo Global Management Inc, enerji yatırım şirketi EIG Global Energy Partners, Çin altyapı fonu Silk Road Fund, Çin özel sermaye fonu China Reform Fund Management Co ve Suudi emeklilik fonundan oluşan bir grup yatırımcıyla görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Buna göre, hisselerin 10-15 milyar dolara satışı noktasında anlaşılması durumunda, taraflar arasında bir ortak girişim kurulması beklenirken, gelir paylaşımı konusunda detaylar henüz bilinmiyor.

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