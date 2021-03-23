Rekor satın alma: Microsoft 10 milyar doları gözden çıkardı

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Discord'u bünyesine katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Mircorsoft, Discord için 10 milyar doları gözden çıkardı.

Bloomberg, henüz Microsoft'un şirket ile bir anlaşmaya varamadığını ve Discord'un satış yerine ziyade halka arz seçeneğini de değerlendirdiğini duyurdu.

AMAZON DA PEŞİNDE

Ancak Discord ile ilgilenen tek şirket Microsoft değil. Epic Games ve Amazon'nun da Discord'u bünyesine katmakla ilgilendiği belirtiliyor.

Yaklaşık 150 milyon kullanıcısı bulunan Discord'dan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Microsoft geçtiğimiz haftalarda ZeniMax Media'yı 7.5 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı.