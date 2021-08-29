Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

Ons altın geride bıraktığımız haftada 1780-1800 dolar bandını aşarak haftayı yükselişle kapattı. Pazartesi günü en düşük 1776, en yüksek 1806 dolar olan ons altın, salı günü 1800-1809 dolar arasında yatay bir seyir izleyerek sakin bir gün geçirdi.

Çarşamba günü 23 dolarlık bir dalgalanma yaşayan ons altın en düşük 1782 doları, en yüksek 1805 doları gördükten sonra 1790 dolar seviyesinde dengelendi.

Perşembe günü ise 1780-1798 dolar aralığında hareket eden ons altın, Fed Başkanı Powell’ın cuma günü Jackson Hole’de yaptığı açıklamanın ardından yönünü yukarı çevirdi.

Cuma günü en düşük 1784 dolar seviyesini gören ons altın 1819 dolar bandına kadar çıktıktan sonra 1815 dolar seviyesinde dengelendi.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ise ons altına göre oldukça sınırlı kaldı. Geride kalan haftada en düşük 478 TL’yi gören gram altın, en yüksek ise 491 TL seviyesine çıktı. Gram altın haftanın son işlem gününde 488 TL seviyesine yerleşti.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin, geçen haftaya 50 bin dolar seviyesini aşarak başladı. Yatırımcıları oldukça heyecanlandıran bu gelişme sonrası yeni rekor beklentileri güç kazanırken Bitcoin, 50 bin dolar üzerinde kalıcı olamadı. Bitcoin son bir haftada yüzde 1.22, son 24 saatte de yüzde 1.02 seviyesinde değer kaybederek 48 bin 500 dolar seviyesine kadar çekildi.

ETHEREUM

Ethereum da Bitcoin gibi geçen haftayı kayıpla kapatan kripto para birimlerinden biri oldu. Ethereum son bir haftada yüzde 1.33, son 24 saatte ise 0.92 kayıpla 3 bin 210 dolar seviyesine indi.

RIPPLE

Ripple'da yaşanan kayıp ise Bitcoin ve Ethereum'dan çok daha fazla. Ripple son bir haftada yüzde 7.8, son 24 saatte ise yüzde 1.7 oranında değer kaybederek 1.14 dolara geriledi.

DOGECOIN

Dogecoin yatırımcıları da geride kalan haftayı üzgün kapattı. Doge, son bir haftada yüzde 11.2, son 24 saatte ise yüzde 2.2 değer kaybederek 0.28 dolar bandına çekildi.

BINANCE COIN VE CARDANO

Önde gelen kripto paralar arasında son bir haftada yükseliş gösteren kripto paralar arasında ise Binance Coin ve Cardano geliyor.

Binance Coin son bir haftada yüzde 7.33 değer kazanarak 488 dolar bandına yükseldi. Cardano'da son bir haftada yaşanan artış ise yüzde 8 seviyesinde oldu. Böylece Cardano 2.8 dolara çıktı.

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