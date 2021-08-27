Piyasalar bu konuşmayı bekliyordu! Altın fiyatlarında Powell hareketi

ABD Başkanı Powell'ın, beklenen konuşmasında verdiği ölçülü şahin mesajları sonrası piyasalarda dalgalanmalar yaşandı.

Powell'ın konuşmasıyla beraber ons altın fiyatı, 1791 dolar seviyesinden 1809 dolar seviyesine kadar yükselerek gün içi en yüksek seviyesini görürken, saat 17.58 itibarıyla 1807 dolar seviyesinde hareket ediyor. DolarTL ise, 8.36 TL seviyesine kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesini gördü. EuroDolar paritesi yükselişe geçerken, dolar endeksi de gün içi en düşük seviyesine geriledi.

“Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir” diyerek Powell beklenen tapering (varlık alımı azaltımı) sinyalini vermiş oldu. Ancak “Tahvil alımlarında azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması sinyali değil” söylemiyle de tonunu yumuşattı. Powell'ın bu açıklamalarıyla beraber piyasalar hareketlendi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

*Fed politikası şu anda iyi konumlanmış durumda. Benim görüşüme göre enflasyon için önemli ilerleme kriteri karşılandı. Maksimum istihdama doğru net bir ilerleme var. Temmuz toplantısında bu yıl içinde varlık alımlarının azaltılmasına başlanmasının iyi olabileceğini düşündüğümü ifade ettim.

*Temmuz toplantısından bu yana istihdam konusunda fazla ilerleme oldu, bununla beraber delta varyantı da daha fazla yayıldı. Gelen verileri ve gelişen riskleri değerlendirirken dikkatli olacağız. Varlık alımlarının azaltımı ve hızlı faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret içermeyecek.

*Yüzde 2 enflasyona sürdürülebilir temelde ulaşıp ulaşılmadığını zaman söyleyecek. Bugünkü zorluklara rağmen ABD ekonomisi pandemi öncesindekine benzer istihdama giden bir patikada. İstihdam şartları iyileşiyor ancak hâlâ karmaşık. Maksimum istihdama devam eden ilerleme için gürünüm iyi.

"FED KESİNLİKLE YANIT VERİR"

*Eğer yüksek enflasyon ciddi bir endişe haline gelir ise, Fed kesinlikle buna yanıt verir. Enflasyonun hedefimiz ile tutarlı hale geri dönmesini sağlayacak araçlar kullanılır. Enflasyonda geçici dalgalanmalara yanıt vermek iyilik yapmaktan çok zarar verebilir. İş gücüpiyasasında önemli atıl kapasite devam ederken ve pandemi sürerken böyle bir hata zarar verici olabilir.

*Enflasyonda bu seviyeler endişe verici. Yüksek enflasyon rakamlarının geçici olduğunun kanıtlanması büyük olasılık. Dayanıklı mal fiyatlarında artış enflasyonu yüzde 2 hedefinin üzerine çıkaran ana faktör. Uzun vadeli enflasyon bekleyişi genel olarak yüzde 2 hedefi ile tutarlı.

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