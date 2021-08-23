Bitcoin’de 3 ayın zirvesi! Yükselişin devamı bekleniyor

Küresel piyasaların odağında ABD'de perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin gelişmeler yer alırken; kripto para birimleri yeni haftaya güçlenerek başladı.

Bitcoin fiyatları, bireysel yatırımcıların ilgisinin yanı sıra kurumsal ilginin de artmasıyla 14 Mayıs tarihinden beri ilk kez 50 bin dolar seviyesini aştı. PayPay Holdings, İngiltere'deki bütün kullanıcılarına bu haftadan itibaren bitcoin ve diğer kripto paralarda alım, satım ve saklama hizmeti sunacağını duyurması da bu yükselişte etkili oldu. Tarihi zirvesinden yaklaşık olarak yüzde 30 oranında uzak olan Bitcoin fiyatlarında, yükselişin devam etmesi ve yeni tarihi zirvelerin görülebileceği tahmin ediliyor.

Kritik seviyeyi aşan Bitcoin, bugün içerisinde en yüksek 50 bin 538 dolar seviyesini, en düşük 48 bin 288 dolar seviyesini görürken; saat 13.20 itibarıyla yüzde 3,44 oranında yükselişle 50 bin 343 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ethereum ise, gün içerisinde en yüksek 3 bin 366 dolar seviyesini görürken, şu sıralarda yüzde 2,19 oranında yükselişle 3 bin 333 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin fiyatları, 14 Nisan tarihinde 64 bin 813 dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü. En popüler kripto para birimi zirve sonrası gelen kar satışları, ABD ve Çin gibi bazı ülkelerin kripto paralarla ilgili aldığı olumsuz kararların etkisi ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın Tesla araçlarının satın alımında Bitcoin kullanılmasının askıya alınması ile zirveden uzaklaşmış ve 29 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

Analist Yusuf Topçu ve Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz, Bitcoin fiyatları üzerinde yaşanan son gelişmeleri ve olası beklentilerini hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.





YENİ REKOR SÜRPRİZ OLMAYACAK

Yusuf Topçu - Analist

Bitcoin 3 ay sonra ilk defa 50 bin doları geçerek büyük bir eşiği daha aşmış oldu. Aylardır süren yükseliş ve 50 bin sınırının geçilmesi ile milyon dolarlık soru yeniden canlanmış durumda. Bitcoin yeni rekora mı gidiyor?

2021 yılının ikinci çeyreğinde başlayan düşüşte yüzde 50’den fazla değer kaybeden Bitcoin, yaz aylarında gördüğü 29 bin dolar seviyelerinden sonra kayıplarının büyük kısmını kısa sürede geri almış durumda. Anlık fiyat üzerinden yüzde 30’a yakın bir yükseliş daha yaşandığı takdirde ise Bitcoin’de yeni rekoru görmüş oluyoruz. Volatilitesi bu kadar yüksek bir varlık için ise yüzde 30’luk artış, tarihin bize birçok kere gösterdiği gibi pek de zaman almayabiliyor.

Kripto para analistlerinin takip ettiği birçok farklı gösterge var. Benim dikkatimi çeken verilerden bir tanesi; ‘Kripto para borsalarının cüzdanlarındaki toplam stablecoin rezervi’. Stablecoin; genellikle değeri bir fiyat para birimine veya değerli bir varlığa sabitlenmiş olan kripto paralar (Tether gibi). Bu tutar tarihi zirvelerine yakın seviyelerde seyrediyor.Fed’in Jackson Hole toplantısının olduğu haftaya, Bitcoin’in 50 bin dolar sınırını geçerek başlaması başlı başına piyasalara güçlü bir mesaj. Dolayısıyla yılın kalan kısmında 60 bin dolar sınırına yaklaşılması ve hatta bu seviyenin geçilmesi benim için büyük bir sürpriz olmayacak.

50 BİN 500 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Eray Dengiz - Kriptomeda Kurucusu

Son zamanlarda istikrarlı bir artış yaşayan Bitcoin 3 ay aradan sonra yeniden ABD doları karşısında 50 bin doları aştı. Bitcoin’in 50 bin doların üstünü görmesi ile beraber altcoinlerde de yükseliş görüyoruz.

Muhtemelen artışa devam edeceğini düşündüğümüz Bitcoin’in bu hareketini son yükselişte, PayPal'ın kripto varlık ile ödeme hizmetini İngiltere'de de sunmaya başlaması etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Bitcoin fiyatı şu anda 50 bin 335 dolar ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın oldukça üzerinde işlem görüyor. Bitcoin 50 bin 500 dolar direnç seviyelerinin üzerine çıkamazsa, aşağı yönlü bir düzeltmeye başlayacağını düşünüyoruz. Trend çizgisi desteğinin altında net bir kırılma olursa, fiyat 48 bin dolarlık destek bölgesini tekrar ziyaret edebilir. Fakat uzun vadede yıl sonu yükselişine devam edeceğini öngörüyoruz.

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