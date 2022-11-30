7 aydır böylesi görülmedi... İşte altın fiyatlarını etkileyecek iki önemli gelişme

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Altının ons fiyatı, aylık getiri olarak baktığımızda 7 aydır üst üste yatırımcısına kaybettirirken, kasım ayını değer kazancıyla bitirmeye hazırlanıyor. Değerli maden, doların dünyada güç kaybetmesi ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesinin etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor. İçinde bulunduğumuz hafta, veri gündemi açısından oldukça yoğun geçiyor.

Veri gündemi arasında, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması ve cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Bu veriler altın fiyatlarının yönü açısında da oldukça kritik olacak.

Başkan Powell’ın konuşması bugün Türkiye saati ile 21:30’da gerçekleşecek. Piyasa aktörleri Powell’ın konuşmasında, Fed’in faiz artırımlarında frene basacağı beklentisini teyit etmek için ip uçları arayacak. Fed’in bir sonraki toplantısı 13-14 Aralık tarihinde yapılacak. Piyasalar 4 toplantı üst üste 75 baz puan faiz artırımı yapan bankadan, bu defa 50 baz puan faiz artımı bekliyor. Powell’ın piyasaya beklediğini vermesi halinde, risk iştahının yükselmesi ve doların dünyada değer kaybetmesi bekleniyor. Ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarının güçleneceği tahmin ediliyor.

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Diğer önemli veri ise, ABD kasım ayı tarım dışı istihdam verisi… Ekonomistlerin beklentisi, verinin 200 bin gelmesi yönünde olurken, sürpriz gelecek bir verinin piyasaları hareketlendirebileceği öngörülüyor. Beklentilerinin üzerinde gelecek bir verinin dünyada doları güçlendirmesi, altın fiyatlarını baskılayacağı tahmin ediliyor. Zayıf gelecek bir verinin ise, altın fiyatlarını destekleyeceği tahmin ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1756 dolar seviyesini, en düşük 1747 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0,40 oranında yükselişle 1755 dolarda hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1050 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1051 liradan başladı. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 1053,03 lira seviyesini, en düşük 1046,23 lirayı gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:27 itibarıyla yüzde 0,44 oranında yükselişle 1052,00 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1725 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 99 liradan satılıyor.

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GRAM ALTIN FİYATI NASIL BELİRLENİYOR?

Küresel piyasalarda altın, ons birimi üzerinden hesaplanırken, gram altın fiyatının değişimi; ons altın fiyatı ve doların, Türk lirası karşısındaki değeri üzerinden belirlenir.

Örneğin, altının ons fiyatı yükselirken; dolar kuru, Türk lirası karşısında sabit kalırsa gram altının fiyatı yükselir ya da ons altının fiyatı yükselirken; dolar kuru, Türk lirası karşısında değer kaybederse o zaman gram altının fiyatı geriler.

PİYASADAKİ OYNAKLIK ARTABİLİR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı

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Küresel piyasalarda bugün ABD'nin takvimi yoğun olacak. ABD'de üçüncü çeyrek ikinci okuma büyüme verisi, kasım ayına yönelik ADP özel sektör istihdam değişimi ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması bulunuyor. Fed Başkanı Powell'ın konuşması merakla beklenirken, son dönemde 13-14 Aralık Fed toplantısına dair 50 baz puanlık ihtimaller hala güçlü duruyor. Bazı Fed üyeleri ve en son yayınlanan Fed toplantısının tutanakları, faiz artış hızının yavaşlayabileceğini belirtiyor. Ancak bazı Fed yetkilileri ise aksi açıklamalarda bulunabiliyor. Piyasa şu an için aralık ayındaki toplantıda 50 baz puanlık ihtimale kesin gözle bakıyor.

Bu hafta cuma günü kasım ayı tarım dışı istihdam verisi ve 13 Aralık günü de kasım ayı ABD enflasyonu açıklanacak. Fed, toplantı öncesi bu iki veriyi de görmüş olacak. En son açıklanan ekim ayı istihdam ve enflasyon verileri, aralık ayına dair beklentileri etkilemiş ve Fed’in agresif tonunu düşürebileceği beklentisini güçlendirmişti. Sonrasında Fed üyelerinin açıklamaları da bunu destekledi.

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Tabii önümüzde kasım ayı istihdam ve enflasyon verileri var. Ancak şu an için piyasada temkinli bir dolar izlenirken, 50 baz puanlık ihtimali fiyatladığı da görülmekte. Son anda piyasada aralık ayı için 50 baz puanlık beklentinin, 75 baz puana çıkması pek beklenmeyebilir. Olası böyle bir sinyal zaten doların son günlerdeki kaybını, hızlı bir şekilde telafi etmesini sağlayabilir. Ancak yüksek enflasyon, resesyon kaygısı ve jeopolitik riskler gibi risk iştahını baskılayan faktörler olduğu için bugünkü Powell konuşmasının fiyatlamalarda dolar pozitif bir algı yaratmasını pek beklemiyorum. Olması durumunda, dolar pozitif, borsalar ve emtialar negatif bir şekilde tepki verebilir.

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Aralık ayı Fed toplantısında yayınlanacak ekonomik projeksiyonların daha önemli olduğu düşünüyorum. Piyasa, aralık ayı beklentilerini yeteri kadar fiyatlara yansıttı ancak gelecek senenin ilk çeyreğine dair beklentiler karışık ve özellikle faiz artış hızının yavaşlayabilme ihtimalini de konuştuğumuz bu dönemde, piyasa ikilemde kalıyor. Aralık ayında yayınlanacak projeksiyonlar sonrası, asıl fiyatlamanın başlayabileceğini değerlendiriyorum. O güne kadar Powell’ın da agresif bir tonda piyasaların karşısına çıkması beklenmeyebilir. Temkinli kalmak isteyebilir.

ALTIN FİYATLARINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

14 Aralık günü Fed’in mesajları piyasalarda yeni bir dönemin başlamasını sağlayabilir. Tabii unutmamak lazım, 13-14 Aralık Fed ve 15 Aralık Avrupa Merkez Bankası toplantıları sonrasında Noel tatilleri başlayacak. Piyasada hacim düşebilir; bu nedenle aralık ayının ilk 15 günü daha volatil, son 15 gün için biraz daha yatay bir piyasa izlenebilir. Ekim ayında tarım dışı istihdam 261 bin olarak açıklanırken, işsizlik oranı yüzde 3,50’den yüzde 3,70’e artış kaydetmişti. İşsizlik oranındaki artış biraz tedirgin ediciydi ancak iş gücü piyasasında ciddi bir bozulma sinyali olarak yorumlanmadı. Kasım ayında işsizlik oranındaki artış devam ederse, aralık ayı 50 baz puan ihtimali daha da güçlendirebilir. Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla piyasadaki oynaklık artabilir.

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ABD verileri ve Fed karşısında ons altında temkinli bir seyir var. Kasım ayında ons altında 1616 dolar - 1786 dolar aralığında bir seyir izlendi. 1786 dolar direncini yukarı yönde kıramadığı için yükselişinde zorlandığı dikkat çekti. Bu nedenle Ons altın için 1786 dolar güçlü bir direnç noktası olarak bulunuyor ve bu direncin aşılmasıyla 1800 dolar seviyesinin üzerine doğru tepkiler başlayabilir. Geri çekilmelerde FIBO yüzde 78,6’lık dilim 1732 dolar seviyesinde ve destek noktası olarak takip edilebilir. Bu destek altında da 1707 dolar - 1700 dolar destek bandı olarak izlenebilir.

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