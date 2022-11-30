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Milyonlar bekliyor... Asgari ücrette ilk toplantı yarın

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#Asgari Ücret#Zam#Pazarlık
Milyonlar bekliyor... Asgari ücrette ilk toplantı yarın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 07:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek. Asgari ücret zammına ilişkin çalışma takviminin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek. Bakan Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

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YILBAŞINDA YÜZDE 50, TEMMUZDA YÜZDE 30 ZAM

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı. Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla net 5 bin 500 liraya çıktı.

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KOMİSYONUN TOPLANMASI GEREKİYOR

Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi.

Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan asgari ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.

Mevzuat gereği Komisyonun aldığı Zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.

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#Asgari Ücret#Zam#Pazarlık

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