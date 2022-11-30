Son dakika... Bakan Nebati'den büyüme mesajı

Haberin Devamı

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 oranında büyüme gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati büyüme rakamlarına yönelik yorumda bulundu. Sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yapan Bakan Nebati "Ekonomimiz 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,9 büyümüştür. Böylece ilk dokuz aylık dönemde büyüme yüzde 6,2 olmuştur. Orta Vadeli Program (2023-2025)’da öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız" dedi.

Gözden Kaçmasın Teröristleri kara harekatı korkusu sardı... Terör elebaşından itiraf gibi açıklamalar Haberi Görüntüle

Bakan Nebati "Ülkemizin kendine özgü dinamiklerini, geçmiş tecrübelerini ve potansiyelini dikkate alarak; Türkiye’yi büyüten, yatırımcılarımızın önünü açan, istihdam odaklı politikaları uygulamaya devam etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladığımız selektif kredi politikası ile ekonomimizdeki kaynakların etkin ve verimli alanlarda kullanılmasını sağlıyoruz. Politikalarımızın olumlu sonuçlarını da almaya devam ediyoruz.

Ekonomimiz 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,9 büyümüştür. Böylece ilk dokuz aylık dönemde büyüme yüzde 6,2 olmuştur. Orta Vadeli Program (2023-2025)’da öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız.

Büyümemize iç ve dış talep 7 çeyrektir pozitif katkı vermekte ve 9 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam etmektedir. Büyümeye iç talep 3,2 yüzde puan, net dış talep ise 0,7 yüzde puan katkı vermiştir.

Türkiye Ekonomi Modelimizin önemli amaçlarından biri olan ihracat ve makine-teçhizat yatırımlarının üçüncü çeyrek büyümesine katkısı toplam 4,4 yüzde puan olmuştur.

Gözden Kaçmasın İmamoğlu, alternatif il teşkilatı kuruyor Haberi Görüntüle

Uyguladığımız politikalarla; zorlu küresel koşullara rağmen ülkemiz yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam etmektedir. Üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdam yıllık 1,7 milyon kişi artmış ve işsizlik oranı yüzde 10’a gerilemiştir.

Haberin Devamı

Ülkemizin kendine özgü dinamiklerini, geçmiş tecrübelerini ve potansiyelini dikkate alarak; Türkiye’yi büyüten, yatırımcılarımızın önünü açan, istihdam odaklı politikaları uygulamaya devam etmekte kararlıyız.