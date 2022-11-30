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Güçlü dolar dönemi sona erebilir

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#Dolar#JP Morgan#Gazete Haberleri
Güçlü dolar dönemi sona erebilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 07:01

JP MORGAN Varlık Yönetimi’ne göre enflasyonda yavaşlamayla, piyasaların Fed faiz fiyatlamaları yumuşarken; bu durumun güçlü dolar döneminin sonunu getirebileceği belirtildi.

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Bloomberg’ün haberine göre, piyasaların Fed’in patikası hakkında artık daha net bir tabloya sahip olduğunu belirten JP Morgan Varlık Yönetimi Stratejisti Kerry Craig, “Dolar artık bu yıl gördüğümüz tek yön yukarı çizgisinde değil. Euro ve yen gibi para birimlerinde toparlanma için alan var” değerlendirmesini yaptı. Andrew Sheets’in aralarında olduğu Morgan Stanley analistleri de bu çeyrekte doların zirve yapmasını, ardından 2023 boyunca düşüş kaydetmesini bekliyor.

Doların 10 gelişmiş ülke para birimi karşısındaki performansını ölçen Bloomberg Dolar Endeksi eylül zirvelerinden yüzde 6’nın üzerinde düşüş kaydetti. Dolar son bir ayda da 10 gelişmiş ülke para biriminin tamamına karşı zayıfladı.

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BORÇLANMA MALİYETİ

JP Morgan Chase ekonomistleri ise Fed’in agresif faiz artışlarının önümüzdeki yıl 1 milyondan fazla ABD’linin işine mal olabilecek ılımlı bir resesyona sebep olabileceği tahmininde bulunmuş ve Fed’in 2024’te borçlanma maliyetlerini düşürmeye yöneleceğini öngördüklerini açıklamıştı.

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#Dolar#JP Morgan#Gazete Haberleri

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