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Altın fiyatları için kritik tahmin

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Ons Altın#Fiyat
Altın fiyatları için kritik tahmin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 09:06

Fransız Societe Generale, ons altın fiyatları için karamsar tahminde bulundu. SocGen altın fiyatlarının sert düşüş yaşayabileceğini kaydetti.

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Societe Generale, merkez bankalarının enflasyonu engellemek için faiz artırmalarının devam etmesi halinde altın fiyatlarının gerileyeceğini tahmin etti. SocGen ons altın fiyatının 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar 1550 dolara kadar gerileyebileceğini açıkladı.

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Açıklanan raporda "ABD faiz stratejistlerimiz Fed'in faiz artırımlarını bu yılın sonunda bitireceğini öngördü. Ancak reel faiz oranlarının en azından 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar pozitif kalmaya devam edeceğini tahmin ediyorlar. ABD'de reel faizlerin pozitif olması ve Avrupa'da faiz artırımlarının devam etmesi yatırımcıları altından uzaklaştırabilir. Altın ETF'lerinden 200 ton çıkış bekliyoruz" değerlendirmesi yer aldı.

ALTINA İLGİ 2024'TE BAŞLAR

2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra ABD'de 2024 yılına kadar resesyon yaşanabileceğine dikkat çeken Societe Generale stratejistleri AB ve Çin'de cansız büyüme beklediklerini açıkladı. Altına ilginin yeniden başlamasının 2023 yılının sonlarına doğru olabileceğine değinen stratejistler 2024 yılı sonunda ons altının 1900 dolar olabileceğini öngördü.

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