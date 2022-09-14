ABD enflasyonu altın fiyatlarını düşürdü

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ABD ekonomisindeki gidişat küresel emtia fiyatları üzerinde de etkili oluyor. Talebi doğrudan etkileyen ABD verileri piyasalara yön veriyor.

Dün açıklanan ABD enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte Fed'den daha agresif faiz artırım hamlesinin gelmesi ihtimalini artırdı.

Faiz artırımı dolaylı olarak altın fiyatlarını da etkiliyor. Paranın dolar mevduatına kayacak olmasından ötürü altın fiyatlarında gerileme yaşandı.

Ons altın Fed'in 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Ons altın bugün 1697 dolar seviyesine kadar geriledi. Gün içinde en yüksek seviyesi ise 1705 dolar oldu. Şu sıralar ons altın 1703 dolar seviyesinde denge bulmaya çalışıyor.

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2 AYIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Ons altın fiyatları dün 2 ayın en büyük düşüşünü gösterdi. Dün 1731 dolara kadar çıkan ons altın 1697 dolara düştü. Gün içinde yüzde 2'lik değer kaybı oluşmuş oldu.

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Uzmanlar ons altın fiyatının 1700 doların altına gerilemesiyle birlikte ilk destek seviyesinin 1688 dolar olduğuna işaret ediyorlar. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte 1657 dolara gerilemenin olabileceğini belirtiyorlar.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 1711 ve 1714 dolar aralığını uzmanlar ilk direnç olarak öne çıkartıyorlar.

GRAM ALTIN 1000 LİRA SINIRINDA

Gram altın fiyatları da ons altındaki kayıpla birlikte geriledi. Gram altın gün içinde en düşük 996.2 lira, en yüksek de 1000 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1000 lira seviyesinde işlem görüyor.