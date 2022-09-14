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Elon Musk'a şok! Hissedarlar satışı onayladı... Mahkemede karşı karşıya gelecekler

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#Elon Musk#Twitter#Hissedar
Elon Muska şok Hissedarlar satışı onayladı... Mahkemede karşı karşıya gelecekler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 08:31

Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk'ın Twitter'ı önce satın alacağını açıklayıp sonrasında vazgeçmesinden dolayı büyük sorun oluşmuştu. ABD'de mahkemelik olan Elon Musk şimdi karşısında yüzlerce yatırımcıyı buldu.

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Twitter’ın hissedarları, şirketin Elon Musk’a 44 milyar dolar bedelle satışına onay verdi.

Bu karar, şirketi satın almaktan vazgeçtiğini açıklayan Musk ile mahkemede karşı karşıya gelinmesine onay anlamına da geliyor.

Twitter yatırımcılarının katıldığı, kısa süren bi konferans görüşmede satış onaylandı.

Elon Musk, Twitter'ın anlaşmanın gereklerine uymadığını, platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili yanlış bilgi verildiğini savunuyordu.

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Twitter ise reklam görebilen günlük aktif kullanıcıların yalnızca yüzde 5’inin ‘bot’ olduğunu iddia ediyor.

Sosyal medya devinin hisselerinin bugünkü piyasa değeri 32 milyar dolar civarında bulunuyor.

Twitter yönetimi Musk’ın 44 milyar dolarlık teklifini geri çekemeyeceğini savunuyor.

Yatırımcıların satışı onaylaması, şirket yönetiminin mahkemeye gitme kararına da yeşil ışık anlamına geliyor.

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Taraflar Ekim ayında Delaware eyaletinde hakim karşısına çıkacak.

Bir hakim, Musk’ın şirketi teklif ettiği fiyattan alıp almayacağına karar verecek.

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Musk’ın hukuk ekibinin bu davada önemli bir tanığı bulunuyor.

Şirketin eski siber güvenlik müdürü Pieter Zatko, Washington’da Senato Adalet Komisyonu karşısına çıktı.

Twitter’ın güvenlik standartları anlamında 10 yıl geride olduğunu iddia eden eski çalışan, şirketin halkı yanlış yönlendirdiğini öne sürdü.

Pieter Zatko, Musk’ın savunmasında da önemli bir isim olabilir.

Eski çalışan, platfromda açıklanandan daha fazla sahte veya spam hesap olduğu iddiasını desteklemişti.

Zatko komisyon oturumunda bu konuyla ilgili ayrıtıya girmedi.

Ancak verdiği ifadenin, Musk - Twitter davasında kullanılabileceği bir hakim tarafından onaylandı.

Twitter yönetimi Zatko’nun iddialarının yalan olduğunu, şirketten kovulan bir çalışan olduğunu açıkladı.

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