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Alman iş dünyasından "Hükümet hızlıca kurulsun" çağrısı

#Almanya Seçimleri#Almanya İş Dünyası#Angela Merkel
Alman iş dünyasından Hükümet hızlıca kurulsun çağrısı

Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA), Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ve Aile İşletmeleri Birliği, ülkede bugün yapılan genel seçim sonuçlarının Alman ekonomisine etkisini değerlendirdi. İş dünyası, genel seçimden sonra hızlıca hükümet kurulması çağrısı yaptı.

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AA- BGA Başkanı Anton Börner, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının "ülkede sol ittifaka karşı açık bir işaret" olduğunu belirtti.

Börner, "Şimdi seçilmişlerin bir uzlaşı bularak, gecikmiş kararların üstesinden kararlılıkla gelen bir ittifak kurmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da kurumsal vergi reformuna, bürokrasinin azaltılmasına ve daha fazla dijitalleşmeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Börner, "Serbest piyasaya, küresel serbest ticarete ve AB’nin güçlendirilmesine kararlı şekilde bağlı bir federal hükümete ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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REFORMALARA YOĞUNLAŞILMALI

BVMW Genel Sekreteri Markus Jerger de "zor bir seçim sonucunun" ardından odağın, reforma yoğunlaşan bir hükümet kurmak olması gerektiğini bildirdi.

Her şeyden önce şirketlerin gelecekleriyle ilgili "güvenli bir planlamaya" ihtiyacı olduğunu belirten Jerger, "Bir ekonomi merkezi olarak Almanya, aylarca süren bir hükümet kurmayı göze alamaz." ifadesini kullandı.

Aile İşletmeleri Birliği Başkanı Reinhold von Eben-Worlee ise Alman federal hükümeti kuracak partilerden ekonomide "doğru bir yönü" belirlemesini istedi.

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Alman şirketlerinin ekonomide doğru planla istihdam oluşturacaklarını ve vergi ödeyeceklerini belirten Eben-Worlee, "İklimi koruma ve dijitalleştirme gibi konularda da ancak Alman şirketleri yeniden uluslararası rekabette daha rekabetçi hale gelirse başarılı olunur." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede olası vergi artışlarının şirketlerin yatırımlarını, istihdamlarını olumsuz etkileyeceğini ifade eden Eben-Worlee, kurulacak hükümetten vergi artışlarından kaçınmasını istedi.

Almanya'da 2017'de yapılan genel seçimden sonra koalisyon görüşmeleri yaklaşık 6 ay sürmüştü.

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#Almanya Seçimleri#Almanya İş Dünyası#Angela Merkel