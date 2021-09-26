Son dakika... Almanya seçimleri: Sandıklar kapandı, ilk sonuçlar geldi

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(hurriyet.com.tr - Fotoğraf: Reuters/AFP/AP) Sandık çıkış anketleri, Almanya genelinde 560 oy kullanma merkezinde yapılan yoklamaya dayandırıldı. Ülkede 60 bin oy kullanma merkezi bulunuyor ve seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı oylarını kullandı.

22.00 - SCHOLZ DA LASCHET DE HÜKÜMETİ KURMAK İSTİYOR

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre; Almanya’da bugün yapılan federal seçimlerin ilk sonuçları netleşmeye başlarken ilk iki sırada yer alan partinin başbakan adaylarının her ikisi de hükümet kurmak istediklerini açıkladı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, seçimi galibiyetle tamamlayan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, ZDF kanalında yaptığı açıklamada “Almanya’da iyi bir pragmatik hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini” söyledi.

SPD’nin ardından yüzde 1'lik oy farkı ile ikinci sırada yer alan Hristiyan Birlik partilerinin genel başkanı ve başbakan adayı Armin Laschet ise “Almanya’yı ileri götürecek bir koalisyon” kurmak istediğini ifade etti. Sonuçların netleşmesinin ardından en çok oy alan partinin adayı hükümet kurmak için görevlendirilecek.

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21.30 - SOL PARTİ: SONUÇLAR FELAKET

Sol Parti’nin Meclis Grup Başkanı Jan Korte partisinin federal meclis seçimlerinde elde ettiği sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada sonuçları “felaket” olarak nitelendirdi. “Her açıdan berbat, felaket sonuçlar” diye konuşan Korte, şimdi son yıllarda nerede yanlış yapıldığını sormanın zamanı olduğunu ifade etti.

Partinin başbakan adayı Dietmar-Bartsch da son yıllarda hatalar yapıldığını ifade ederek, “Böyle devam edemez” şeklinde konuştu. İlk sonuçlara göre, Sol Parti'nin oy oranı yüzde 5.

21.15 - YEŞİLLER: BU AKŞAM KUTLAMA YAPMIYORUZ, ÇÜNKÜ...

Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock, hayal kırıklığı yaratan seçim sonucunun büyük oranda “kendi hataları” ile ilişkili olduğunu söyledi. Baerbock, “Bu akşam kutlama yapamıyoruz. Birinci parti olmak ve ülkeyi şekillendirmek istedik. Daha fazlasını istedik. Kısmen seçim kampanyasının başında bizzat yaptığımız hatalar, özellikle de kendi hatalarım nedeniyle bunu başaramadık. Bu sefer yetmedi ama partimizin bir gelecek misyonu var… Şimdi bu misyona odaklanacağız. Gece devam ediyor… Bu ülkenin bir iklim hükümetine ihtiyacı var, seçimin sonucu bu” diye konuştu.

21.00 - SPD FARKI AÇIYOR

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Almanya federal meclis seçimlerinin tahmini sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) en güçlü rakibi Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile arasındaki farkı açıyor. Son verilere göre, Olaf Scholz'ün başbakan adaylığını yürüttüğü SPD'nin oy oranı yüzde 25,2'ye yükseldi. Armin Laschet genel başkanlığındaki Birlik partilerinin oy oranı ise yüzde 24,6. Üçüncü sırada yüzde 14,3 oy oranı ile Yeşiller yer alıyor. Yeşiller'i yüzde 11,6 oy oranı ile Hür Demokrat Parti (FDP), yüzde 10,8 oy oranı ile sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ve yüzde 5 ile Sol Parti izliyor.

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20.10 - VE SCHOLZ KONUŞTU



Merkez sol lider Olaf Scholz, sonuçlar karşısında kutlama yapan destekçilerine seslenerek, sonuçları "büyük başarı" olarak nitelendirdi. Scholz, "Sonuçlar gösteriyor ki seçmen benim yeni şansölye olmamı istiyor" ifadelerini kullandı.





20.05 - LASCHET'TEN İLK AÇIKLAMA



Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ArminLaschet, "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız" açıklaması yaptı.

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Türklere yönelik tutumu nedeniyle 'Türk Armin' olarak anılan Laschet’in “geleceğin koalisyonu” ifadelerini kullanması FDP ve Yeşiller ile bir koalisyon sinyali olarak yorumlandı. Laschet "Almanya’yı bir arada tutmalıyız" diyerek "Bütün demokratların çaba göstermesine ihtiyaç olduğunu" belirtti.

19.30 - KOALİSYON OLASILIKLARI



Böylesine başa baş bir durumda koalisyon ihtimallerini tahmin etmek zor. Ancak Deutsche Welle Türkçe'in haberine göre; seçeneklerden biri 'büyük koalisyon'un devam etmesi; yani 2013 yılından bu yana Almanya’yı yöneten CDU/CSU ve SPD’nin yeniden koalisyon hükümeti kurması.

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Diğer koalisyon alternatifleri ise üçlü CDU/CSU, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonu veya SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonu olarak görülüyor.

Yeni başbakanın belirlenmesi koalisyon hükümeti kurulana kadar mümkün olmayacak. Bu süreç aylar alabilir. Başbakan Angela Merkel’in de yeni başbakan seçilene kadar görev yapması gerekiyor.



19.20 - AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞ GELİYOR

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasının hemen ardından konuştu ve SPD'nin yönetme yetkisini aldığını öne sürdü. Klingbeil, "Halk Olaf Scholz'un şansölye olmasını istiyor" dedi.



19.15 - İktidardaki Hıristiyan Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Ziemiak, kaybın acı olduğunu belirterek, "Fakat sonuçlar çok yakın. Uzun bir gece olacak" açıklaması yaptı.

Alman Yeşiller Partisi Genel Sekreteri Kellner Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) seçim başarısından dolayı kutladı. Kellner, tüm demokrat partilerle koalisyon açısından neyin mümkün olduğunu görmek için görüşmeye istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

19:00 - SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ YAYINLANDI

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre ilk sonuçlar şöyle:

* Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 25 oy aldı.

* Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), bir önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 4,5 artırarak yüzde 25 oy aldı.

* Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 6,1 yükselterek yüzde 15'e çıkardı.

* Hür Demokrat Parti (FDP) ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de ilk sandık çıkış anketine göre yüzde 11'er oy aldı. FDP, bir önceki seçime göre oy oranını yüzde 0,3 artırırken AfD’nin oyları ise yüzde 1,6 azaldı.

* Sol Parti ise sandık çıkış anketinde yüzde 5'te kaldı. Sol Parti'nin oylarının bir önceki seçime göre yüzde 4,2 azalması dikkati çekti.

* İlk seçim anketine göre Almanya Federal Meclis'te oy dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 200, SPD 197, Yeşiller 119, FDP 87, AfD 87, Sol Parti 39. (Sandık çıkış anketleri seçim sonuçlarına dair her zaman doğru öngörüyü sunmuyor...)