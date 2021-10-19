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Akkuyu NGS'de çalışan sayısı 4. üniteyle artacak

#Akkuyu NGS#Santral#Personel
Akkuyu NGSde çalışan sayısı 4. üniteyle artacak

Akkuyu Nükleer AŞ Yapı ve Üretim Organizasyon Direktörü Denis Sezemin "Tam kapsamlı inşaat çalışmaları 3 nükleer güç santrali ünitesinde devam ediyor ve orada da 12 bin kişi çalışıyor. Bunların yüzde 80'inden fazlası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu yıl içerisinde 4. güç ünitesinin inşaat lisansının alınmasından sonra sahada çalışan kişi sayısı daha da artacaktır" dedi.

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Akkuyu Nükleer AŞ Yapı ve Üretim Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında 12 bin kişinin çalıştığını, bu yıl içinde 4. güç ünitesinin inşaat lisansının alınmasından sonra sahada çalışan sayısının daha da artacağını söyledi.

Rus direktör Sezemin, Antalya'da düzenlenen 14. Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Sezemin, Akkuyu NGS'nin kurulmasıyla Türkiye'nin nükleer sektörde yeni yetkinlikler edineceğini belirterek, bu sayede ülkede yeni sektörlerin oluşacağını aktardı.

Akkuyu NGS'nin daha inşaat aşamasındayken "Mersin bölgesinin en büyük işvereni" haline geldiğini belirten Sezemin, "Tam kapsamlı inşaat çalışmaları 3 nükleer güç santrali ünitesinde devam ediyor ve orada da 12 bin kişi çalışıyor. Bunların yüzde 80'inden fazlası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu yıl içerisinde 4. güç ünitesinin inşaat lisansının alınmasından sonra, sahada çalışan kişi sayısı daha da artacaktır." diye konuştu.
Sezemin, bu yıl içinde ana aşamalardan biri olan birinci güç ünite reaktör kısmında ana sirkülasyon boru hatlarının kaynaklanması işlemini yapmak için hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Bu yıl içinde ikinci güç ünitesinin iç koruma kabuğunun ikinci katmanının kurulduğunu ve gelecek yıl da reaktör basınç kabının kurulumunun yapılacağını aktaran Sezemin, santralin 3. güç ünitesinde de inşaat çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sezemin, 4. güç ünitesinde Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından verilen sınırlı çalışma izni kapsamında inşaat hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Genel santral tesisleri ve binaları inşaatında da çalışmalarımız aktif olarak devam ediyor. Birinci güç ünitesinin devreye alınması için 560 binanın yapılması ve devreye alınması gerekiyor. Eşsiz olan deniz ve kıyı hidroteknik yapılarımızın inşaatı çok aktif ve hızlı bir şekilde yürütülüyor. Santralin soğutmasında kullanılacak deniz suyu, ne radyolojik ne fiziksel ne de kimyasal bir etkiye maruz kalmadan aynı şekilde denize deşarj edilecek. Gerçekten eşsiz bir mühendislik çözümü olan bir hava baloncuk sistemi de balıkları koruyacak. Hem balıkların su alma tesislerine girmesine engel olacak hem de deniz suyunu oksijenle zenginleştirecek."

"İNŞAAT ÇALIŞMALARI BİR GÜN BİLE DURDURULMADI"

Kovid-19 başladığında Akkuyu NGS sahasında koronavirüs ile mücadele operasyon merkezi kurduklarını belirten Sezemin, "Sahada yapılan bütün çalışmalar, takvime uygun olarak yürütülüyor. Aldığımız pandemi önlemleri sayesinde inşaat çalışmalarına ara vermeden devam etmeyi başardık." ifadesini kullandı.

Sezemin, aktif olarak çalışan bu merkez tarafından, insanların enfeksiyona maruz kalmamaları ve virüs bulaşmaması için bütün gerekli önlemlerin alındığını vurgulayarak, "Akkuyu NGS sahasında erişimimiz olan bütün aşı türleriyle çalışanlarımızın aşılama sürecini yürütüyoruz ve şu an itibarıyla Akkuyu NGS sahasında çalışan uzmanlarda aşı olma oranı yüzde 80'den fazla." dedi.

Santral sahasındaki şirketlerin çoğunun malzeme, ekipman ve hizmet tedarikçileri olan Türk şirketler olduğunu aktaran Sezemin, bazı Türk şirketlerinin ilgili sertifikaları aldıktan sonra santral için önemli olan "4. güvenlik sınıfı" ekipmanları da tedarik edebileceklerini sözlerine ekledi.

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