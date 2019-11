Zorlu’ya gelmek için gün sayıyor!

İstanbul’daki şovda hayatından hikâyeler var. Hugh Jackman şarkıcılık ve danstaki yeteneklerini de gözler önüne serecek...

Avrupa ve Ortadoğu’daki hayranlarıyla ilk kez burada buluşacak!



2009 Academy Ödülleri’ni sunan ve milyonların hayranlığını kazanan ünlü aktör ve Broadway sanatçısı Hugh Jackman 17 – 20 Mart arasında İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. ‘An Evening with Hugh Jackman’ isimli solo şovunda Jackman’a 30 kişilik bir orkestra ve dans ekibi eşlik ediyor. Her ne kadar kurgulanmış bir gösteri olsa da aslında bir tür müzikal ve doğaçlama içeriyor. Gösterinin biletlerini www.zorlucenterpsm.com ve Performans Sanatları Merkezi Gişelerinden temin edebilirsiniz.



Hugh Jackman Türkiye için hazırladığı tek kişilik özel gösterisinde hayatından hikâyelere yer veriyor. Sanatçı bu gösteride, yaşamına etki eden, büyümesinde ve kariyerinde önemli olan hikâye, şarkı ve videoları sahneye taşıyor.

Jackman, şovda ‘The Boy from Oz’dan Peter Allen bestelerini, ‘Singin' in the Rain’ ve ‘Guys and Dolls’dan

klasikler ve Avustralya’nın Aborjin kültüründen seçmeleri seslendiriyor. Doğaçlama skeçlere de yer vereceği şov, Jackman’ın New York’tan sonraki ilk gösterisi olacak.



Hollywood ve Broadway’in başarı hikâyesi...

Dünya çapındaki şöhretini süper kahramanlar ve tarihi karakterleri oynadığı büyük yapımlarla kazanan Hugh Jackman, ‘Wolverine'i canlandırdığı X-Men filmlerinin dışında başrolde oynadığı ‘Kate&Leopold’, ‘Van Helsing’, ‘Prestij’, ‘Avustralya’ ve ‘Sefiller’ gibi filmleriyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.



‘Sefiller’ filmindeki performansı Jackman’a 2013'te ‘En İyi Aktör’ dalında ilk Akademi Ödülü adaylığını ve Altın Küre ödülünü kazandırdı. Ayrıca şarkıcı, dansçı ve sahne müzikali oyuncusu olan sanatçı, ‘ The Boy from Oz'daki rolüyle Tony Ödülü'ne de layık görüldü. Yakışıklı aktör 2008'de Open Salon tarafından ‘Yaşayan en seksi erkeklerden biri’ ve People Dergisi tarafından da ‘Yaşayan en seksi erkek’ seçildi. Üç kez Tony Ödülleri'nde sunuculuk yapan ve buradaki performansıyla Emmy Ödülü kazanan Jackman, 22 Şubat 2009'da 81. Akademi Ödülleri'ni sunuşuyla tüm dünyanın hayranlığını kazandı. Sanatçı Aralık 2012’de Hollywood Şöhretler Bulvarı'nda bir yıldızla onurlandırıldı.



Ataları Osmanlı’ydı!

‘Wolverine’ ‘X-Men’ ve ‘Les Misérables’ ile izleyici rekorları kıran ve Broadway gösterileriyle dünyanın hayranlığını kazanan Hugh Jakcman Avrupa’da ilk kez gerçekleştireceği tek şovu ‘An Evening With Hugh Jackman’ için İstanbul’da olacak. Atalarının aslında Osmanlı’dan geldiğini söyleyen Jackman, Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu’daki hayranlarıyla ilk kez İstanbul’da buluşacak.



Sosyal medyada İstanbul’dan bahsediyor.

Hollywood ve Broadway’in yıldızı Hugh Jackman sosyal medyada da bir fenomen. Instagram’da 1.3, Twitter’da 4.8 milyonun üzerinde takipçisi olan Jackman, resmi sosyal medya hesaplarında İstanbul’a geleceği için ne kadar heyecanlı olduğu mesajını, fotoğraf ve tweet’leriyle de paylaşıyor. Bu mecralarda Türk yemeklerini yemek için sabırsızlandığını da sık sık ifade ediyor.



Herkes orada olacak, sen de ol

Hugh Jackman Türkiye’deki hayranları tarafından da sabırsızlıkla bekleniyor. Yoğun ilgi üzerine, iki gün daha uzatılan

gösteriyi birçok ünlü izleyecek.



