Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Zonguldak’ta 5 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

    Zonguldak’ta 5 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

    Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
    24.09.2017 - 19:55 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 19:55

    ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

    Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu’nun 33’üncü Kilometresi’nde meydana geldi. 51 yaşındaki Muharrem Dördüncü’nün kullandığı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan araca çarpmamak için yavaşladı. Dördüncü’nün kullandığı araca, arkadaki 4 araç duramayarak çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 47 yaşındaki Fatma Çelik, 37 yaşındaki Gülay Aydoğan, 51 yaşındaki Gönül Dural ve 57 yaşındaki Mevlüde Yanık yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araçlar çekici ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

    Etiketler: Zonguldak , Ereğli , kaza
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri