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    Zimbabve'de, devlet başkanı adına 1 milyar dolarlık üniversite

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 12:09Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 12:09

    Devlet Başkanı Mugabe adının verileceği üniversite 1 milyar dolara mal olacak.

    Zimbabve’de, Devlet Başkanı Robert Gabriel Mugabe adının verileceği ve yaklaşık 1 milyar dolara mal olması planlanan üniversite yapılacağı duyuruldu.

    Yerel basına yansıyan haberlere göre, Bakanlar Kurulu, Devlet Başkanı Mugabe’nin adının verileceği ve yaklaşık 1 milyar dolara mal olması planlanan üniversite için bütçe ayrılmasına karar verdi.

    Zimbabve Yüksek Öğrenim Bakanı Jonathan Moyo yaptığı açıklamada, 93 yaşındaki Mugabe ve eşinin sahip olduğu bir vakfın, üniversitenin yapımı ve işletilmesinden sorumlu olacağını bildirdi. 

    Üniversite projesinin yıllardır planlandığını belirten Moyo, “Robert Gabriel Mugabe Üniversitesi, bilim, teknoloji ve araştırmaya odaklanan bir üniversite olacak. Yaklaşık 800 milyon dolar üniversitenin yapımına, 200 milyon dolar ise araştırma ve inovasyona harcanacak" ifadelerini kullandı.

    Üniversitenin inşa edileceği şehir konusunda ise bilgi verilmedi.

     

    AA

    Etiketler: Zimbabve , Üniversite , 1 milyar dolar
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