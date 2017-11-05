 Zaferin imzalandığı yerde kutladılar

BALOYA, Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Lüksemburg Büyükelçisi Mehmet Haluk Ilıcak, Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle ve İsviçre Türk Derneği Başkanı İnci de Boccard-Özalp katıldı.

Organizasyonun sponsorlarından THY de düzenlenen çekilişle bir kişiye iki kişilik bilet hediye etti. Beau Rivage Palace’nin arşivinde yer alan 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’na ait gazete kupürleri de otelde sergilendi.



Etkinlikte İsviçre Türk Derneği Başkanı İnci de Boccard-Özalp konuşma yaptı.

Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı

Mehmet Haluk Ilıcak, Naci Koru, İnci de Boccard-Özalp, İlhan Saygılı, Hüseyin Barbaros Dicle (soldan sağa).

Gecede düzenlenen çekilişte bir kişiye iki kişilik bilet hediye etti.