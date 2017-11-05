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    Zaferin imzalandığı yerde kutladılar

    AA
    05.11.2017 - 11:28 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı zaferini dünyaya kabul ettirdiği Lozan Antlaşması’nın imzalandığı Beau-Rivage Palace Oteli, Türkiye Cumhuriyeti’nin 94’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle İsviçre Türk Derneğince düzenlenen baloya ev sahipliği yaptı.

    BALOYA, Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Lüksemburg Büyükelçisi Mehmet Haluk Ilıcak, Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle ve İsviçre Türk Derneği Başkanı İnci de Boccard-Özalp katıldı.
    Organizasyonun sponsorlarından THY de düzenlenen çekilişle bir kişiye iki kişilik bilet hediye etti. Beau Rivage Palace’nin arşivinde yer alan 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’na ait gazete kupürleri de otelde sergilendi.

     Zaferin imzalandığı yerde kutladılar
    Etkinlikte İsviçre Türk Derneği Başkanı İnci de Boccard-Özalp konuşma yaptı.

    Zaferin imzalandığı yerde kutladılarBern Büyükelçisi İlhan Saygılı

    Zaferin imzalandığı yerde kutladılarMehmet Haluk Ilıcak, Naci Koru, İnci de Boccard-Özalp, İlhan Saygılı, Hüseyin Barbaros Dicle (soldan sağa).

    Zaferin imzalandığı yerde kutladılarGecede düzenlenen çekilişte bir kişiye iki kişilik bilet hediye etti.

    Etiketler: Beau-Rivage Palace Oteli
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