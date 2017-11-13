Yüzlerce kişi Hollywood'da cinsel tacize karşı yürüdü

Yapımcı Harvey Weinstein'a yönelik suçlamalarla başlayan, ilerleyen haftalarda ünlü aktörler Kevin Spacey ve Dustin Hoffman dahil pek çok isme yayılan taciz suçlamalarının Hollywood'da bir kültür halini almasını protesto edenler, ellerinde '#MeToo' (Ben de) yazılı pankartlar taşıdı.

Weinstein skandalının ortaya çıkmasının ardından Twitter'da #MeToo etiketiyle başlatılan kampanyada, çok sayıda kişi yaşadığı taciz olaylarını anlatmaya başlamıştı. Yürüyüşe katılanların büyük bölümü kadın olsa da erkeklerden de destek geldi.

'SESİMİZİ ÇIKARMAYA BAŞLADIK'

Protestoya katılan 21 yaşındaki Tara McNamarra adlı bir kişi Reuters haber ajansına konuşurken, yürüyüşün bir şeylerin değiştiğine dair olumlu bir sinyal olduğunu söyledi ve "Çok kez cinsel saldırıya uğradım. Hayatımın her alanını etkiledi" dedi.

#MeToo kampanyasını başlatan isimlerden aktris Alyssa Milano ve kadın hakları savunucusu Tarana Burke de yürüyüşe katılanlar arasındaydı.

Burke Facebook hesabından paylaştığı mesajda, "Her bir Harvey Weinstein için aynı şeyi mahallelerimizde yapan yüzlerce kişi var" dedi.

Burke yürüyüş içinse, "Bugün gördüğümüz şey en azından saldırıya uğrayanların #MeToo kampanyasıyla seslerini duyurmasıdır. Umarım bu devam eder" ifadelerini kullandı.