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    Yurt kayıtları için son gün ne zaman ? E-devlet yurt kayıt işlemi

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 15:36 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 15:36

    Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları ardından gözler kayıt sürecine çevrildi. E- devlet sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirilen yurt kayıtları 9 Eylül’e kadar devam edecek Yurt ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıt işlemi geçersiz sayılacak. Peki E-devlet üzerinden yurt kayıtları nasıl yapılır? Kayıt ücreti ne kadar? İşte detaylar!

    Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara kayda hak kazanmış öğrenciler, kayıt işlemlerin devam ediyor. KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerin 9 Eylül 2017 tarihine kadar Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini mutlaka ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor. Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

    İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yurt kayıt işlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu olmayacak.

    YEDEK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

    Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 11 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül'de yapılacak.

    Ayrıca yıl içinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle başvuru alınarak öğrencilerin yerleştirilmesine devam edilecek.

     

     

    Etiketler: Yurt kayıtları , e devlet yurt , yurt kayıt sonuçları
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