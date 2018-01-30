Yörüklere yer yok! Sarıkeçili ne yapsın...

Türkiye’de, Toros Dağları çevresinde konar-göçer olarak yaşamlarını devam ettiren Sarıkeçili yörükleri otlakların azalması, göç yollarında çektikleri sıkıntılar gibi sorunlardan dolayı iskân edilmek için 12 yıl önce talepte bulundu. Talepler doğrultusunda 5543 Sayılı Iskân Kanunu’nun geçici 7. maddesi gereğince yörüklerin Karaman bölgesine yerleştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Mersin Valiliği’ne başvuran 86 Sarıkeçili yörük ailenin hak sahipliği olduğu tespit edildi. Sarıkeçili yörükleri için Karaman’ın Kisecik köyü sınırlarında bulunan hazineye ait mera özelliği taşıyan arazi iskân bölgesi olarak belirlendi. 143 hektarlık alana 480 kişiye konut yapılması için imar planları hazırlandı. Planlar Karaman İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi tarafından 4 Mayıs 2016’da onaylandı. Böylelikle Sarıkeçeli yörüklerinin iskân yeri de resmen belirlenmiş oldu.

BİLİRKİŞİ: ÇATIŞMAYA NEDEN OLABİLİR

Ancak Kisecik köyü sınırında bulunan mera özelliğindeki arazinin iskâna açılmasına köylüler itiraz etti. Kisecikliler imar planlarının iptali için Konya 1. İdare Mahkemesi’ne başvurarak iptal davası açtı. Başvuruyu inceleyen mahkeme konuyla ilgili bir bilirkişi incelemesi istedi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda yörüklerin iskânı için belirlenen hazine arazisinin mera özelliği taşıdığı, bölgenin mera olarak kullanılması sürdürülebilir ekonomi açısından stratejik bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca Kisecik köyüne 650 metre uzaklıkta Yörükler için yeni bir yerleşim alanının kurulmasının, iki farklı topluluk arasında sosyal-kültürel çatışmalara yol açabileceği belirtildi. Raporu dikkate alan mahkeme Kisecik köyü merasının yörükler için iskân alanı olarak düzenleyen imar planlarını iptal etti.

Sarıkeçili yörükleri olarak yerleşik yaşama geçmek için 2006’da Meclis’e dilekçe ile başvurduklarını belirten, Göçeden Sarıkeçililer Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yagal şunları söyledi: “Biz Sarıkeçili Yörükleri olarak binlerce yıldır konar göçer geleneğini sürdürüyoruz. Ancak yaşadığımız sıkıntılardan dolayı Sarıkeçili yörüklerin çoğu yerleşik yaşama geçti.

Oturmaya da göç edip sürü gütmeye de yer yok

Şu anda konar-göçer kültürünü devam ettiren 150 Sarıkeçili ailesi bulunmakta. Hayvan otlağı bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğitimi aksıyor. Göç yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Mahkemenin iskân planlarını iptal etmesi bizim için kötü oldu. Sarıkeçili Yörükler olarak iskân edilmek istiyoruz.”