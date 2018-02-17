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    Yonga baskını

    Çağlar ÖZTÜRK/DHA
    17.02.2018 - 22:21 | Son Güncelleme:

    Adana'da, aranan kişilere yönelik 'Yonga' ismi verilen bir operasyon düzenlendi.

    Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde önceden belirlenen adreslere yaklaşık 300 polisle baskın yapıldı. Aramalarda, 'hırsızlık’, ‘yağma’, ‘uyuşturucu kullanma ve satma’, ‘ateşli silahla yaralama’, ‘tehdit’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı. Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Yetkililer, özellikle hırsızlık suçlarından hüküm giyenlerin yakalandığı operasyona, ‘Mal canın yongasıdır’ atasözünden alıntı yapılarak, ‘Yonga’ adının verildiği söylediler.

    Etiketler: Adana , firari , gazetehaberleri , son dakika
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