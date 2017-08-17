Yolda gördüğü liseli kızı zorla öptü... İşte cezası!

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, 17 Temmuz 2016 günü saat 14.00 sıralarında İstasyon Caddesi’nde yürüyen 16 yaşındaki lise öğrencisi P.T., bir erkek tarafından takip edildi. Mağdura yolda laf atan şüpheli, bir süre takip ettikten sonra P.T.’yi elinden tutarak, zorla ağaçlık alana götürmeye çalıştı. Mağduru kolundan tutup bir banka oturtan şüpheli, daha sonra P.T.’ye sarılarak, öpmeye başladı.



Bu sırada mağdur P.T., şüphelinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçarken, olayı gören TCDD güvenlik görevlileri küçük kızın yanına geldi. TCDD güvenlik görevlilerinin olayı ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen polis, bir giyim mağazasında çalışan şüpheli Özgür K.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. İfadesinde mağdura sadece arkadan sarıldığını ve pişman olduğunu Kılıç tutuklanırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

"DAYIM ZORLA SARILDI"

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan ve olay sırasında şüphelinin yanında bulunan yeğeni M.G., İstasyon Caddesi’nde yürürken dayısısının mağdura bakarak rahatsız ettiğini belirterek, "Sonra mağdurun kolundan tutmaya çalıştı. Ancak, mağdur çığlık atarak kendisini kurtardı. Dayım, tren istasyonunun yanına geldiğinde mağduru zorla banka oturttu ve kollarıyla sarıldı. Dayım bu sırada mağduru zorla dudaklarından öpmeye çalıştı. Mağdurun tekrar bağırması üzerine dayım mağdurun koluna girerek köprüye doğru götürmeye çalıştı. Ancak orada bulunan güvenlik görevleri müdahale etti"dedi.

29 YIL HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Özgür K.'nin yolunu keserek zorla öptüğü mağdura karşı, cinsel istirmarda bulunduğu belirtildi. Şüphelinin suçun işlenmesi sırasında mağduru hürriyetinden yoksun bıraktığını da belirten savcı, saldırganın, "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 29 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

'SÜREKLİ BAYILIYORUM'

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Özgür K.’nin yargılaması Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Yargılama sürecinde Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi. Davanın son celsesinde savunması alınan sanık Özgür K. hasta olduğunu ve bayıldığını iddia ederek, "Ben mağdurum. Cezaevinde kalamıyorum. Hastayım ve tahliyemi istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hastalığımla mücadele ediyorum. Uyku bana haram olmuş. Tahliyemi istiyorum" dedi.

CEZA İNDİRİMİ YAPILDI

Kararını açıklayan Mahkeme, sanığı, "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları, sabıka kaydı olmaması ve yaşı itibariyle yeniden suç işlemeyeceği konusunda edinilen olumlu kanaati dikkate alan mahkeme,cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini göz önüne alarak, sanığın cezasını 11 yıl 8 aya indirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.