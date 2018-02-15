Yolda bulunan cesetlerin sırrı çözüldü.. Korkunç detaylar

Arnavutköy'de önceki gün, Delikkaya tren yolu mevkisinde yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış bir ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptıkları çalışma sırasında, aynı yol üzerinde yaklaşık 500 metre uzakta ağzı koli bandıyla kapatılmış bir ceset daha buldu. Üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin 40 yaşlarında bir erkek ve 30 yaşlarında bir kadına ait olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, parmak izi incelemesinde kadının Suriyeli N.K., ikinci cesedin Lübnanlı eşi M.K’ya ait olduğunu belirledi.

Polis, çiftin bitmiş bir koli bandı ve kan izleri bulunan evlerinde gasp edilerek işkence gördüklerini, ağız ve burunlarının kapatıldığı koli bandı nedeniyle boğularak öldürüldüklerini tespit etti. Şüpheli iki Suriyeli gözaltına alındı.