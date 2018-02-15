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    Yolda bulunan cesetlerin sırrı çözüldü.. Korkunç detaylar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    15.02.2018 - 13:13 | Son Güncelleme:

    İstanbul Arnavutköy’de, ağızları ve burunları koli bandıyla kapatılmış olarak bulunan cesetlerin kimlikleri belirlendi. Tekstil işiyle uğraşan Suriyeli 1.5 aylık hamile N.K ve eşi Lübnanlı M.K.'nin ağız ve burunlarının koli bandıyla kapatılıp boğularak öldürüldükleri tespit edildi. Çifti, yüklü miktardaki parasını Başakşehir’deki lüks sitedeki evlerinde gasp eden iki Suriyeli gözaltına alındı. Polis çiftin 10 yaşındaki çocuklarının akıbetini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

     

    Arnavutköy'de önceki gün, Delikkaya tren yolu mevkisinde yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış bir ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

    Yolda bulunan cesetlerin sırrı çözüldü.. Korkunç detaylarİhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptıkları çalışma sırasında, aynı yol üzerinde yaklaşık 500 metre uzakta ağzı koli bandıyla kapatılmış bir ceset daha buldu. Üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin 40 yaşlarında bir erkek ve 30 yaşlarında bir kadına ait olduğu tespit edildi.

    Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, parmak izi incelemesinde kadının Suriyeli N.K., ikinci cesedin Lübnanlı eşi M.K’ya ait olduğunu belirledi.

    Polis, çiftin bitmiş bir koli bandı ve kan izleri bulunan evlerinde gasp edilerek işkence gördüklerini, ağız ve burunlarının kapatıldığı koli bandı nedeniyle boğularak öldürüldüklerini tespit etti. Şüpheli iki Suriyeli gözaltına alındı.

    Etiketler: cinayet , yolda bulunan cesetler , sır cinayet , son dakika
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