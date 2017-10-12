YKS nedir? Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne anlama geliyor? İşte tüm detaylar...

YKS, YÖK Başkanının yapmış olduğu açıklamanın ardından öğrenciler, eğitimciler ve aileler tarafından merak edildi. Peki, YKS nedir ve nasıl yapılacak? İşte, yeni üniversiteye giriş sınavı olarak belirlenen YKS sistemi hakkında detaylı bilgiler

YKS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında sınavın yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. Adaylar iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacak.

* Akıl yürütme, muhasebe odaklı sözel ve sayısal bilgileri yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama...Bunun örnekleri dünyadaki sistemlerde mevcut.

* Öğleden sonraki ikinci oturumda lise müfredatına dair bilgiler esas alınacak.

* Yükseköğretim Kurumları Sınavı, haziran ayının bir hafta sonu yapılacak.

Türkçe ve temel yeterlilik sınavlarından oluşan Türkçe ve matematik sınavları Milli Eğitim’in ortak müfredatına dayalı olacak. Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunlu. Bu oturumdan sonra öğle arası verilecek. Bu, adayların zihinsel olarak rahatlamasını sağlayacak.

* Birinci oturum 40 Türkçe, 40 Matematik sorularından oluşacak. Bu sınavın sonucu adayların temel yeterlilik testi sonucunu belirleyecek.