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    Yıldırım'dan referandum uyarısı: Her türlü adım ve adımları atarız

    AA
    16.09.2017 - 21:37 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 21:59

    Başbakan Yıldırım "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adım ve adımları atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı referandumun, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

    Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, şunları kaydetti:

    "IKBY'nin düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın."

     

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    Etiketler: binali yıldırım , ıkby , refarndum
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