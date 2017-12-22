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Ankara'da herkes Osman Çelik'i konuşuyor... Dünürünü, damadını atamış

Neşe KARANFİL
22.12.2017 - 22:08 | Son Güncelleme:

Hazine Müsteşarı Osman Çelik’in akrabalarını kamuda önemli görevlere yerleşmesi bürokrasiyi rahatsız etti. Çelik’in dünürü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na üye atandı. Damadı ise kamudaki henüz 5 yıllık tecrübesine rağmen New York ataşeliğinde görevlendirildi.

BÜROKRASİDE Hazine Müsteşarı Osman Çelik rüzgarı esiyor. Hazine Müsteşarı Çelik’in dünürünün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) üye olarak atandığı öğrenildi. Çelik’in damadının da Ekonomi Bakanlığı’ndaki 5 yıllık tecrübesine rağmen New York ataşeliğinde görevlendirilmesi bürokraside rahatsızlığa neden oldu. Hazine Müsteşarı Çelik, dünürünün BDDK Kurul üyeliğine getirilmesi için talepte bulunmadığını söyledi.

DÜNÜR BDDK’YA

BDDK’da haziran ayından beri boş bululan kurul üyelikleri vardı. Başkan ve bir üyenin kaldığı BDDK’da boş üyeliklere atamalar 13 Aralık’ta yapıldı. Ataması yapılan 4 üyeden biri olan Mustafa Balcı’nın, Hazine Müsteşarı Çelik’in dünürü olduğu öğrenildi. Balcı’nın BDDK’ya atanmadan önce Vakıf Katılım’da görev yaptığı belirtildi.

Müsteşarı Çelik, Hürriyet’in sorusu üzerine dünürü Mustafa Balcı’nın Kurul üyeliğine atanması sürecinin hiçbir aşamasında olmadığını, teklif aşamasında da hiçbir makamla konuşmadığını, Balcı’nın 30 yıllık bankacılık geçmişi olduğunu söyledi. Hazine Müsteşarı sıfatıyla talepte bulunmadığını, ilgili bakana da bir şey söylemediğini ifade eden Çelik, aday olup olmadığını bilmediğini, son anda atamayı öğrendiğini kaydetti.

Damadı İskender Balcı’nın ise kendisi kamuya geçmeden önce Ekonomi Bakanlığı’na girdiğini belirten Çelik, ABD’de görevlendirilmesinin tamamen yönetimin takdiri olduğunu dile getirdi.  

OSMAN ÇELİK KİM?

1986’da Devlet İstatistik Enstitüsü’nde ekonomist oldu. 1988-1995 arasında Faisal Finans Kurumu Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü’nde görev aldı. 1995-1999’te İhlas Finans’ta Proje ve Pazarlama Müdürlüğü yaptı. 2000-2005’te Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2006-2013 arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı yaptı, Haziran 2015’te Genel Müdür oldu. 29 Haziran 2016’da Hazine Müsteşarı atandı.

 

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Etiketler: gazetehaberleri
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