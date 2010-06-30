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Yeşil Efe’yle Mezeler Efeleniyor

30.06.2010 - 09:28 | Son Güncelleme:

Yeşil Efe ile tüm zamanların en leziz meze yarışması “Mezeler Efeleniyor” başlıyor.

Amatör gurmeler Yeşil Efe yanına en yakışan mezeyi hazırlıyor ve tariflerini gönderiyor, finale kalan 10 amatör katılımcı mezesini hazırlıyor ve jüri üyelerinin beğenisine sunuyor. Yeşil Efe’ye en uygun mezeyi ben yaparım diyorsanız bu leziz yarışmaya hemen katılın, 10.000 TL’lik büyük ödülü kazanma şansını yakalayın.

Bu yarışmanın diğer yemek yarışmalarından farkı ise mezelerin lezzetinin yanında rakı ile tat uyumunun, yeşil sebze ve malzemeler kullanılarak hazırlanmış sunumlarının ve de mezelere özel hikayelerinin olmasının önemi. Bu yarışmada Mehmet Yaşin, Melis Alphan, Yurtsan Atakan, Cem Bülent Erdoğan ve İstanbul Conrad Hotel Executive Sous Chef’i Batuhan Piatti gibi alanında uzman isimler jürilik yapıyor. Birinci olan mezenin sahibi ise tam 10.000 TL’nin sahibi oluyor ve mezesi bir ay boyunca İstanbul Conrad Hotel Meze    Restoran’ın menüsünde yer alıyor. Yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi almak için hepinizi mezelerefeleniyor.com adresine bekliyoruz.

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