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Ankara Haberleri: Zincirleme kazada 3’ü ağır 5 yaralı

ANKARA HABERLERİ

Zincirleme kazada 3’ü ağır 5 yaralı

Hürriyet Haber
17.08.2019 - 16:08Son Güncelleme :

Ankara’da, yolcu otobüsünün de karıştığı 3 araçlı zincirleme trafik kazasında, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Hürriyet Haber

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Konya karayolu Karahamzalı mevkisinde meydana geldi. Ferhat B. yönetimindeki 33 YH 900 plakalı yolcu otobüsü, Mustafa Y. yönetimindeki 06 DNU 23 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, Sinan E. yönetimindeki minibüse arkadan çarparak durdu. Zincirleme kazada, otomobilde bulunan Zehra Y. ve çocukları Eyüp, Halime ve Medine Y. ile otobüsteki bir yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne ve diğer hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Eyüp, Halime ve Medine Y.’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü. DHA-AA-İHA

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Zincirleme kazada 3’ü ağır 5 yaralı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Zincirleme kazada 3’ü ağır 5 yaralı haberi güncellenecektir.

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