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Ankara Haberleri: Zaman zaman şalter atıyordu

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Zaman zaman şalter atıyordu

Özkan ARSLAN/DHA
29.01.2020 - 15:20 |Son Güncelleme :

Siteler’de 16 Ocak 2019’da Suriyeli 5 işçinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı binanın sahibi, kiracısı ve binadaki kat sorumlularının da aralarında bulunduğu 5 kişinin 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Özkan ARSLAN/DHA

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, sanıklar Mustafa Demirci, Ömer İnal, Sadettin Altınkaynak, Sadık Potuk ve Bekir Kanıgür ile taraf avukatları hazır bulundu. Olay tarihinde davaya konu olan iş yerinin birinci katında koltukların dikiş işleriyle ilgilenen Ramazan Aygar, tanık olarak dinlendi. Aygar, “Yangından önce zaman zaman şalterin attığı oluyordu. Kaçak akım rölesinin düştüğü, elektriğin kesildiği oluyordu. Ben bunu müdürlere bildirdim. Bana ‘bir şey olmaz’ dediler. Müdür çoktu ama kimse kimseden sorumlu değildi” diye konuştu. Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının ardından yangınla ilgili bilirkişi raporunun beklenmesine kara vererek, duruşmayı 25 Mart’ta görüşülmek üzere erteledi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Zaman zaman şalter atıyordu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ocak 2020 tarihinde saat 15 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Zaman zaman şalter atıyordu haberi güncellenecektir.

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