Zaman zaman şalter atıyordu

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, sanıklar Mustafa Demirci, Ömer İnal, Sadettin Altınkaynak, Sadık Potuk ve Bekir Kanıgür ile taraf avukatları hazır bulundu. Olay tarihinde davaya konu olan iş yerinin birinci katında koltukların dikiş işleriyle ilgilenen Ramazan Aygar, tanık olarak dinlendi. Aygar, “Yangından önce zaman zaman şalterin attığı oluyordu. Kaçak akım rölesinin düştüğü, elektriğin kesildiği oluyordu. Ben bunu müdürlere bildirdim. Bana ‘bir şey olmaz’ dediler. Müdür çoktu ama kimse kimseden sorumlu değildi” diye konuştu. Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının ardından yangınla ilgili bilirkişi raporunun beklenmesine kara vererek, duruşmayı 25 Mart’ta görüşülmek üzere erteledi.