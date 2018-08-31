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Ankara Haberleri: Zafer yürüyüşü

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Zafer yürüyüşü

Sedat CENİKLİ
31.08.2018 - 10:29Son Güncelleme :

Başkent Ankara’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında geçit töreni düzenlendi.

Sedat CENİKLİ

Askeri bando ve mehteran takımının Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki gösterisiyle başlayan yürüyüş, Ulus’taki eski Meclis önünde sona erdi. Askerlerin dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı kortejde, Türk ordusunun eski kıyafetlerini giyen askerler ile gaziler de yer aldı. Yürüyüşe alkışlarla ve sloganlarla destek olan vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla çektikleri video ve fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Atatürk Bulvarı üzerindeki iş yerlerinde çalışanlar, askerlerin yürüyüşünü pencere ve balkonlardan seyretti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Zafer yürüyüşü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 10 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Zafer yürüyüşü haberi güncellenecektir.

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