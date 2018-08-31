Zafer yürüyüşü

Askeri bando ve mehteran takımının Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki gösterisiyle başlayan yürüyüş, Ulus’taki eski Meclis önünde sona erdi. Askerlerin dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı kortejde, Türk ordusunun eski kıyafetlerini giyen askerler ile gaziler de yer aldı. Yürüyüşe alkışlarla ve sloganlarla destek olan vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla çektikleri video ve fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Atatürk Bulvarı üzerindeki iş yerlerinde çalışanlar, askerlerin yürüyüşünü pencere ve balkonlardan seyretti.
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