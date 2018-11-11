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Ankara Haberleri: Yüzbinler Ata’ya koştu

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Yüzbinler Ata’ya koştu

Mert Gökhan KOÇ
11.11.2018 - 10:21Son Güncelleme :

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yılında saygı sevgi ve minnetle anıldı.

Mert Gökhan KOÇ

Ellerine karanfiller ve Türk bayraklarını alan yüzbinlerce vatandaş Atatürk’ün ebedi istihgâratı Anıtkabir’e koştu. Atatürk’ü anma programları ilk olarak Anıtkabir’de devlet erkanının katıldığı resmi törenle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki protokol, Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Resmi törenin ardından Anıtkabir’in kapıları 09.30’da vatandaşlara açıldı.

ANITKABİR ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

Saat 09.05’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Başkent’te de hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla genç-yaşlı demeden milyonlarca vatandaş Ata’ya saygı duruşunda bulundu. Ata’yı anmak için Anıtkabir’e akın eden yüzbinlerce vatandaş da, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. 10 Kasım’a özel olarak akşam 22.00’ye kadar ziyarete açık olan Anıtkabir’de yoğunluk gün boyunca devam etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yüzbinler Ata’ya koştu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Kasım 2018 tarihinde saat 10 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yüzbinler Ata’ya koştu haberi güncellenecektir.

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