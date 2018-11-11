Yüzbinler Ata’ya koştu

Ellerine karanfiller ve Türk bayraklarını alan yüzbinlerce vatandaş Atatürk’ün ebedi istihgâratı Anıtkabir’e koştu. Atatürk’ü anma programları ilk olarak Anıtkabir’de devlet erkanının katıldığı resmi törenle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki protokol, Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Resmi törenin ardından Anıtkabir’in kapıları 09.30’da vatandaşlara açıldı.



ANITKABİR ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

Saat 09.05’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Başkent’te de hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla genç-yaşlı demeden milyonlarca vatandaş Ata’ya saygı duruşunda bulundu. Ata’yı anmak için Anıtkabir’e akın eden yüzbinlerce vatandaş da, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. 10 Kasım’a özel olarak akşam 22.00’ye kadar ziyarete açık olan Anıtkabir’de yoğunluk gün boyunca devam etti.