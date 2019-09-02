Yürü be merdiven

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı metro istasyonları ve üst geçitlerdeki yürüyen merdivenlerin sürekli arızalanması özellikle çocuklu, yaşlı ve engelli vatandaşlara zorluk yaşattı.

Çayyolu metro hattının Kızılay, Milli Kütüphane, MTA, ODTÜ, Beytepe istasyonları ile Armada AVM önünde bulunan üst geçitteki yürüyen merdivenler uzun süredir çalışmıyor. Merdivenlerin bazılarının önüne de şerit çekilirken vatandaşlar, metrodan indikten sonra çalışmayan merdivenleri kullanmak zorunda kalıyor. Basamak sayıları oldukça çok olan merdivenleri çıkmakta zorlandıklarını belirten vatandaşlar arızaların giderilmesini istediklerini belirtti.

SORUN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ

ODTÜ metro istasyonu çıkışında taksicilik yapan Yakup Gökçe, yürüyen merdivenle ilgili şikâyetlerini yetkililere aktardığını ve çözüm beklediklerini söyledi.

Gökçe, “10 gün önce burası yine arıza yaptı. Alo 153’e durumu bildirdim ve dönüş aldım. ‘Bir parçanın eksik olduğunu, o parçanın ihalesini yaptıklarını ve kısa zamanda monte edeceklerini’ söylediler. Belediyenin duruma ilgisiz olduğunu sanmıyorum ama sorun bir an önce çözülmeli. Üniversite kapısı olduğu için burada olumsuz bir durumla karşılaşmadık ancak yaşlılar merdiven yerine asansörü beklemeyi tercih ediyor” dedi.

YAŞLILAR SOLUKLANARAK ÇIKIYOR

Söğütözü’nde karşıya geçerken tek nokta olan üst geçidin merdivenleri sürekli arızalanıyor. Asansörün bulunmadığı geçitle ilgili büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten esnaf Mustafa Şen şunları söyledi:

“Üst geçidin yürüyen merdivenleri çok sorunlu. İnsanlar burada sürekli düşüyor. Merdivenler dik olduğu ve çalışmadığı için ayağı takılıp düşen insanlar var. Yaşlılar da bu merdiveni duraklayarak çıkıyorlar. Nefes alıp, soluklanarak yollarına devam eden yaşlılar için burası eziyet. Her gün bu olaylara şahit oluyorum. Vatandaş rezil durumda.”

ÇIKARKEN ÇOK ZORLANIYORUM

AŞTİ istasyonunda iki ayrı yürüyen merdivenin bozuk olduğu görülüyor. Her gün binlerce kişinin uğrak noktası olan AŞTİ istasyonunda merdivenin bozuk olmasına tepki gösteren vatandaş Şehriban Şanlı, “Merdivenleri iki kez nefeslenerek çıktım. Başımda dönme ve ayaklarımda ağrı var, çıkarken çok zorlanıyorum. Benim bildiğim bu merdiven 6 aydır bozuk. Bundan 6 ay önce yeğenimi hastaneye getirdiğimde yine bozuktu. Hastam yürüyemiyordu ve 2-3 valizi vardı, hastayı bu merdivenlerden oturta oturta çıkartmıştım. Çok zor durumda kaldık. Bir an önce yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.