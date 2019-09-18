Yol çalışması indirme bindirme noktasını yuttu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Eskişehir Yolu üzerinde yapım çalışmalarına başladığı alt geçit projesiyle, Çayyolu bölgesindeki ‘Şehirler Arası Yolcu İndirme Bindirme Noktası’ kullanılamaz duruma geldi. Çalışmalar nedeniyle Eskişehir Yolu’ndan Yaşamkent’e yönlendirilen otobüsler, ‘İndirme Bindirme Noktası’na uğramadan güzergâhlarına devam etmeye başladı. Vatandaşlar, şehirler arası otobüsleri kullanmak için yeniden AŞTİ’ye gitmek zorunda kaldı.

ALTERNATİF BİR NOKTA BELİRLENSİN

Ağustos ayında resmiyet kazanan uygulamayla AŞTİ’ye gitmeden şehirler arası otobüslere binebilen bölge sakinleri, yaklaşık bir ay sonra yeniden aynı çileyi yaşamaya başladı. Hürriyet Ankara’ya ulaşan vatandaşlar, çalışmalar tamamlanana kadar alternatif bir ‘İndirme Bindirme Noktası’ belirlenmesini isteyerek şikâyetini şu sözlerle anlattı:

EVİN ÖNÜNDEN GEÇİP AŞTİ’YE GİDİYORUZ

“Yaklaşık bir ay önce başlayan uygulama, şimdi kullanılamaz duruma geldi. Çalışmalar tamamlanana kadar alternatif bir nokta belirlenmesini istiyoruz. Yeniden evimizin önünden geçip AŞTİ’ye gidip, tekrar evimize dönmek durumunda kalmaya başladık. Ayrıca çalışmalar tamamlandığında da ‘İndirme Bindirme Noktası’nın yine aynı noktada faal olmasını bekliyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR, UKOME KARARI BEKLİYOR

Çayyolu bölgesi muhtarları da vatandaşların şikâyetlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkililerine iletti. Konuyla ilgili Hürriyet Ankara’ya konuşan Konutkent Mahallesi Muhtarı Mustafa Hacıalioğlu, “Büyükşehir Ulaştırma Daire Başkanlığı tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) geçici yer talebinde bulunuldu. Talep karşılandığı an yer belirlenecek ve indi bindi noktası kullanılır duruma gelecek. Güvenli bir bölge olması için hızlı bir şekilde belirlenemedi. 2945’inci Cadde üzerinde olması planlanıyor” dedi.

Eskişehir Yolu şehir merkezi istikametinde giriş kapısı sonrası (Başkent Üniversitesi giriş yolu karşısı) indirme bindirme noktası kullanılamaz duruma geldi.