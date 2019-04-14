Yine katliam

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesi yakınlarındaki boş arazide, köpek ölülerinin çöp torbalarına konulması da dikkat çekti. Çok sayıda hayvanseverin ve dernek temsilcilerinin haberi alır almaz olay yerine gittiğini belirten Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, köpeklerin poşetlere konularak boş araziye atıldığını kaydetti.

‘DUR’ DEMENİN TEK YOLU YASADIR

Sokak köpeklerinin ölüm sebeplerinin ne olduğunu ve cesetlerin kim tarafından atıldığının araştırıldığını kaydeden Paçalı, “Korkarız ki bu da yeni bir katliam” dedi. Türkiye’nin her yerinden her gün yeni katliam haberleri aldıklarını aktaran Paçalı, “İnsanlık yavaş yavaş çürüyor. Yetkililer yasa çıkartmak için hala daha ne bekliyor? Bu katliamlar ne zaman bitecek? Devlet ne zaman müdahale edecek? Bu katliamlara ‘dur’ demenin tek yolu yasadır. Yasa istiyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN MÜDAHİLLİK TALEBİ

Büyükşehir Belediyesi, Batıkent’te zehirlenen sokak köpeklerine ilişkin soruşturmaya müdahillik için başvuru yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya müdahil olmak üzere dün başvuru yapıldığını belirten belediye yetkilileri şunları kaydetti:

“Yaşanan bu elim ve insanlık dışı fiiller nedeniyle mevzuatın idaremize vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde, gerek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet, gerekse Türk Ceza Kanunu kapsamında şüphelilerin cezalandırılması için yürütülen soruşturmanın ve açılacak davanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”