Yılanlar panik yarattı

Eryaman Ata Mahallesi 3540. Cadde üzerinde, satılık aracı inceleyen müşteri, ön kaputu açınca yılanı görerek panik oldu. Vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken, itfaiye ekipleri yılanı aracın içinden çıkararak doğal ortamına bıraktı. Yenimahalle’de ise Gökhan Çalışkan, otomobilinin kaputu açınca motor kısmındaki yılanı fark etti. Çalışkan’ın haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 saat süren çalışma sonucu yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 2 metrelik yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.