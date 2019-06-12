Eryaman Ata Mahallesi 3540. Cadde üzerinde, satılık aracı inceleyen müşteri, ön kaputu açınca yılanı görerek panik oldu. Vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken, itfaiye ekipleri yılanı aracın içinden çıkararak doğal ortamına bıraktı. Yenimahalle’de ise Gökhan Çalışkan, otomobilinin kaputu açınca motor kısmındaki yılanı fark etti. Çalışkan’ın haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 saat süren çalışma sonucu yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 2 metrelik yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yılanlar panik yarattı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Haziran 2019 tarihinde saat 14 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yılanlar panik yarattı haberi güncellenecektir.