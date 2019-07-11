Yeri belirleyin destek olacağız

30 Mart yerel seçimlerinden önce Maltepe Pazarı esnafına verdiği ziyaret sözünü yerine getirdiğini belirten Başkan Yavaş, esnafla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Maltepe Pazarı’nın yerinin değiştirilmesini isteyen esnafa destek olacaklarını ve öncelikli sorunlarını çözmeye çalışacaklarını belirten Başkan Yavaş, “Siz istediğiniz yeri belirleyin, bizler bu konuda size destek olacağız” diye konuştu. Esnaf sofrasına da misafir olan Başkan Yavaş, tek tek esnafla hatıra fotoğrafı çektirdi.