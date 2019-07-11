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Ankara Haberleri: Yeri belirleyin destek olacağız

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Yeri belirleyin destek olacağız

Hürriyet Haber
11.07.2019 - 14:17Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Maltepe Pazarı esnafına ziyarette bulundu.

Hürriyet Haber

30 Mart yerel seçimlerinden önce Maltepe Pazarı esnafına verdiği ziyaret sözünü yerine getirdiğini belirten Başkan Yavaş, esnafla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Maltepe Pazarı’nın yerinin değiştirilmesini isteyen esnafa destek olacaklarını ve öncelikli sorunlarını çözmeye çalışacaklarını belirten Başkan Yavaş, “Siz istediğiniz yeri belirleyin, bizler bu konuda size destek olacağız” diye konuştu. Esnaf sofrasına da misafir olan Başkan Yavaş, tek tek esnafla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yeri belirleyin destek olacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yeri belirleyin destek olacağız haberi güncellenecektir.

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