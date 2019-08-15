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Ankara Haberleri: Yenimahalle’ye nostaljik müze

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Yenimahalle’ye nostaljik müze

Murat YILMAZ
15.08.2019 - 15:14Son Güncelleme :

İlçenin eski evlerinden birini satın alan Yenimahalle Belediyesi, mahallelilerin bağışladığı eski dönem eşyalar ve fotoğraflarla evi müzeye dönüştürecek. Belediye, mahalle sakinlerinin bağışlayacağı eski eşyaları bekliyor. ‘Yenimahalle Evi’ isimli müze için restorasyona başladıklarını belirten Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımıza hoş bir nostalji yaşatacağız” dedi.

Murat YILMAZ

Yenimahalle Belediyesi, Çınar Sokak’ta bulunan eski Yenimahalle evini müzeye dönüştürüyor. İlçenin kültürünün yaşatılması için restore edilmeye başlanan 150 metrekare alana sahip 3 katlı klasik evde, Yenimahalleliler zaman yolculuğuna çıkacak. Müzenin bodrum katında Yenimahalleliler Lokali, üst katlarında ise yaklaşık 40-50 yıldır Yenimahalle’de yaşamış mahallelilerin bağışladığı eski dönem eşyalar ve fotoğraflar sergilenecek. Müze sayesinde eski Yenimahalle yaşantısının izlerini taşıyan eşyaları görme imkânı bulacak olan vatandaşlar, hem eski günleri anacak hem de çocuklarına ve torunlarına eski Yenimahalle’yi gösterebilecek.

Yenimahalle’ye nostaljik müze

TARİHİ DOKUSUNU BOZMADIK

En güzel yıllarının Yenimahalle’de geçtiğini anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, müze ilgili şunları söyledi: “Yenimahalle’ye 13 yaşında geldim, 56 yıldır da burada yaşıyorum. Yenimahalle’yi karış karış biliyorum. Gençliğimin en güzel yılları Yenimahalle’de geçti. Yenimahalle ilk geldiğim günden bugüne çok değişti, çok gelişti. Ama Yenimahalle kültürüne zarar verecek hiçbir şeye dokunmadık. Yenimahalle’nin tarihi dokusunu bozmadık. Bu proje ile de bunu biraz daha ileri bir boyuta taşıyacağız ve vatandaşlarımıza hoş bir nostalji yaşatacağız. Burada eski Yenimahalle’yi anımsatan eşyalar ve tablolar olacak. Ayrıca Yenimahalle lokali ile vatandaşlarımız eskileri yâd edecek, hoş sohbetlerde buluşacak.”

Yenimahalle’ye nostaljik müze

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yenimahalle’ye nostaljik müze hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yenimahalle’ye nostaljik müze haberi güncellenecektir.

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